Sicoob Coimppa destaca as vantagens de ser um associado

Geralmente, quando se fala em serviços financeiros, as pessoas pensam logo em bancos. Porém, em uma cooperativa de crédito você encontra os mesmos serviços que em qualquer instituição financeira, como a abertura de conta corrente, empréstimos, financiamentos, acesso a cartão de crédito e aplicações financeiras. O Sicoob Coimppa destaca as principais vantagens de ser um associado e como as cooperativas têm crescido ao longo dos últimos anos.

O primeiro passo é entender que, diferentemente dos bancos, o principal objetivo do cooperativismo é oferecer soluções adequadas às necessidades dos cooperados e não o lucro, o que garante uma série de benefícios para os cooperados.

"Por não objetivarem o lucro, conseguem cobrar taxas menores dos seus associados pelos mesmos serviços e produtos financeiros oferecidos pelos bancos. Ao se associar a uma cooperativa, você tem participação econômica na instituição, se tornando, além de cliente, dono do negócio. Isso representa que, de fato, as cooperativas estão promovendo a justiça e inclusão financeiras, além da prosperidade para um número maior de pessoas", destaca a analista de produtos e serviços do Sicoob Coimppa, Carla Ferreira.

Além disso, o cooperativismo de crédito tem um papel social muito importante, já que auxilia no desenvolvimento da região onde a cooperativa se encontra, fazendo com que os recursos econômicos circulem. Além disso, movimenta a economia local, gera emprego e aumenta a capacidade de compra dos cidadãos.

Produtos e serviços em crescimento

As cooperativas de crédito vêm apresentando crescimento ao longo do ano. Entre os principais produtos que contribuem para essa expansão estão os consórcios e os seguros. De acordo com Associação Brasileira de Administradora de Consórcios (Abac), atualmente, são mais de 9 milhões de consorciados ativos em todo o país, que confiam na resiliência deste produto. Esses dados refletem também a realidade do Sicoob Coimppa, pois o consórcio e os seguros, tiveram um crescimento expressivo no primeiro semestre de 2023.

"Poder conquistar o imóvel dos seus sonhos, comprar aquele veículo incrível, fazer um curso no exterior ou até uma cirurgia plástica tão desejada, sem pagar juros, além de ser uma forma programada e planejada de compra, tornou o consórcio um grande atrativo. E tudo fica bem mais fácil quando você conta com o consórcio do Sicoob. E tão importante quanto conquistar, é proteger. Nesse sentido, o seguro tem sido um produto bastante contratado, pois além de proporcionar tranquilidade, também é uma proteção financeira a quem contrata", complementa a analista do Sicoob Coimppa.

Compromisso

Manter os resultados positivos, mostra que o Sicoob Coimppa fortalece, cada vez mais, o seu compromisso ético, negocial e de desenvolvimento socioeconômico junto aos seus cooperados, promovendo a justiça financeira e a prosperidade, tanto dos cooperados quanto da comunidade local.

Para o decorrer deste ano, a expectativa é que a cooperativa continue crescendo e levando, cada dia mais, soluções financeiras, proteção e segurança aos cooperados e não cooperados do Sicoob Coimppa, destacando a importância de um atendimento individualizado, que atenda as necessidades de cada cliente.

"Nosso atendimento é diferenciado, sempre atuando como consultores de produtos e serviços, conscientizando sobre a melhor forma de como cuidar com mais atenção da sua vida e de seus bens, pois existem planos e valores diferentes para atender às necessidades de cada pessoa", finaliza Carla Ferreira.

O Sicoob Coimppa possui produtos e serviços financeiros completos para você, para sua empresa e para o seu agronegócio. Para saber mais detalhes do cooperativismo de crédito e consultar uma proposta personalizada, basta ir até ao Sicoob Coimppa, localizado na Rua João Diogo, número 8, Cidade Velha, seguir a cooperativa nas redes sociais ou entrar em contato via WhatsApp clicando aqui.