Sicoob Coimppa destaca as principais vantagens da cooperativa de crédito para PJ

As cooperativas de crédito vêm conquistando cada vez mais espaço no cenário do sistema financeiro nacional. Diante do crescimento do cooperativismo de crédito, empresas têm optado por essa modalidade, principalmente pelos benefícios que o mesmo garante para as empresas, assim como para as comunidades locais contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico onde as cooperativas estão inseridas, por meio da inclusão financeira.

Com um olhar diferenciado dos bancos tradicionais, o cooperativismo de crédito tem gerado diversas vantagens tanto para cooperados pessoas físicas quanto para jurídicas. O Sicoob Coimppa destacou os principais benefícios da cooperativa para Pessoa Jurídica (PJ).

A atuação do Siccob Coimppa vem contribuindo significativamente para a retomada da oferta de crédito e recuperação da economia ao longo dos últimos anos em nosso Estado.

Destacamos outras vantagens, como o acesso a taxas menores, juros mais justos, participação nas sobras anuais da cooperativa, assim como a voz ativa nas decisões, já que o cooperado não é apenas um cliente, mas dono da cooperativa.

"Para nosso associado PJ, temos o acesso a capital de giro, antecipação de recebíveis, financiamentos, inclusive de energia fotovoltaica, cartão de crédito com milhas, nossa máquina de cartão, que é a SIPAG, investimentos em RDC, poupança, tesouro direto e fundos de investimentos. Temos nosso portifólio de seguros, como auto, vida, empresarial e coletivo. Trabalhamos também com consórcios de móveis e imóveis com taxas de administração super atrativas", destaca a gerente de relacionamento pessoa jurídica no Sicoob Coimppa, Carla Colares.

O Sicoob Coimppa garante aos seus cooperados experiências únicas, humanizadas, proporcionando crescimento para o negócio de forma diferenciada. "Na cooperativa nossa missão é promover soluções e experiências inovadoras sustentáveis por meio da cooperação, então aqui você não é mais só um 'cliente', você é dono. Então, nada melhor do que ter uma cooperativa a qual pode se sentir em casa, e poder contar sempre que precisar para levar sua empresa em frente", finaliza Carla.

Conte com o Sicoob Coimppa, uma cooperativa de crédito que atua no mercado financeiro paraense há 28 anos com responsabilidade social, econômica e ambiental. Com o Sicoob Coimppa você tem acesso a soluções financeiras completas, atendimento personalizado e benefícios que só uma cooperativa de crédito pode oferecer.