Show de Prêmios Mais Barato sorteará um carro 0km e muitos outros prêmios

Quem compra no Supermercado Mais Barato, além de garantir os melhores produtos com os menores preços do mercado, também tem a chance de concorrer a prêmios extraordinários, como um iPhone 15 Pro, uma smart TV de 75 polegadas, uma moto scooter 60V e um carro 0km. A promoção inicia nesta sexta-feira, 22, e seguirá até o meio do ano.

A promoção é uma forma de agradecer a preferência dos clientes do Supermercado Mais Barato. “O 'Show de Prêmios' é uma maneira de agradecer os nossos clientes pela preferência, e estamos ansiosos para ver quem será o sortudo vencedor desses prêmios", destaca o CEO do Grupo Mais Barato, Fred Chimiti.

Como participar

Para participar, o cliente deve fazer um pré-cadastro diretamente no caixa do supermercado, no momento que realizar as compras. Em seguida, é necessário finalizar o cadastro no app "Clube Mais Barato", para validar a participação nos sorteios.

A cada R$ 100 em compras, o cliente gera um cupom que pode ser a chave para os prêmios. É importante destacar que as compras são acumulativas. Ou seja, quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Além disso, é necessário informar o CPF no momento das compras, garantindo que cada uma delas contribua para sua classificação e aumente as chances de ganhar. Após a finalização das compras, o cliente pode imprimir seus cupons em um totem e depositá-los na urna disponível no supermercado.

Para mais informações e para participar, os clientes podem visitar qualquer uma das lojas do Supermercado Mais Barato ou acessar as redes sociais.