“Show de Prêmios”: +B Supermercados vai sortear um carro 0 KM e muito mais. Saiba como participar!

Já imaginou começar o ano de 2025 levando prêmios incríveis para casa? Quem faz as compras no +B Supermercados conta com uma variedade de produtos de qualidade e ainda tem a chance de concorrer a um verdadeiro festival de prêmios.

O “Show de Prêmios” do Mais Barato vai sortear um carro 0 km (Rampage), três motos para acelerar os sonhos, além de nove Smart TVs que vão transformar a casa em uma sala de cinema. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro, na unidade +B Tapanã, e será transmitido pelo Instagram e no Youtube do Grupo Mais Barato.

Como participar

Ainda dá tempo de participar do festival de prêmios e aumentar suas chances de ganhar. Para concorrer ao sorteio é fácil e rápido. Além disso, o cliente pode concorrer com quantos cupons quiser.

Para participar, o primeiro passo é se cadastrar no app Clube Mais Barato. A cada R$ 100,00 em compras, o cliente terá direito a um cupom. Compras de valores menores acumulam pontos: por exemplo, comprando R$30 hoje e R$70 na próxima, o cliente já garante um cupom.

É importante lembrar que, antes de passar as compras no caixa, é necessário registrar o CPF para registrar os pontos no cadastro da pessoa. Em seguida, vá aos totens de impressão presentes em todas as lojas do +B Supermercados para imprimir os cupons e depositar na urna. Depois, é só ficar na torcida para ser um dos sorteados.

No +B Supermercados, além da experiência de compras diferenciada, o cliente pode realizar sonhos. Esse é o jeito de agradecer pela confiança e parceria depositadas no Mais Barato. Não perca a chance de começar o ano com tudo. Corra para o Mais Barato e participe!

Sorteio

Local: unidade +B Tapanã.

Quando: 31 de janeiro de 2025.

Transmissão ao vivo: Instagram e no Youtube