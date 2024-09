Shopping Metrópole Ananindeua recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Na próxima segunda-feira, 09/09, o Shopping Metrópole Ananindeua recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré como parte dos festejos que antecedem o período do Círio 2024. A programação contará com uma missa aberta, às 17h, na praça de alimentação do shopping, além de um cortejo feito nos corredores do empreendimento para recepcionar a padroeira dos paraenses.

O momento de devoção e fé também será marcado pela inauguração de uma exposição temática em homenagem ao Círio, no piso L3. Fotos artísticas, assim como os cartazes e objetos simbólicos, irão encantar o público que visitará o local.O empreendimento é um dos locais escolhidos para as peregrinações da imagem que antecede o Círio.

"É uma imensa satisfação receber a padroeira dos paraenses e ter a oportunidade de proporcionar aos nossos lojistas e aos nossos clientes um momento tão especial de ver a imagem peregrina de perto, e poder sentir a emoção movida pela fé. Nossa programação foi pensada de forma a aproximar a população de Ananindeua dessa festa que faz parte da história do povo paraense" - Juliana Trindade, gerente de marketing do Shopping Metrópole Ananindeua.

Programação contará com uma missa aberta, às 17h, na praça de alimentação do shopping (Foto: Marketing Shopping Metrópole Ananindeua)

Confira a programação:

Missa/Visita da imagem peregrina: 09/09, às 17h

Exposição: 09/09 a 13/10, das 10h às 22h (Todos os dias, piso L3)