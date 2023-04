Usando o computador por muito tempo? Corretor postural da Hidrolight oferece mais conforto

Passar horas na frente do computador, seja trabalhando ou estudando, é algo comum na rotina das pessoas, porém é importante ficar atento à saúde, pois esse hábito pode causar problemas posturais, afetando a coluna e outros membros do corpo. Localizado em Belém, Ananindeua e Castanhal, o Shopping da Saúde oferece o corretor postural da Hidrolight, que garante mais conforto e trata lesões ocasionadas pela postura incorreta.

De acordo com Flávio Cardoso, diretor do Shopping da Saúde, além de corrigir a postura, o produto auxilia no tratamento de cifose, que se trata de uma curvatura na coluna torácica, popularmente conhecida como “corcunda”. “O corretor postural dá proteção e conforto durante a recuperação”, acrescenta Flávio.

Para o uso correto do produto, o ideal é passar por uma avaliação médica para garantir o diagnóstico preciso do problema e analisar o melhor tipo de corretor postural.

A seguir, confira todas as vantagens dos produtos Hidrolight:

- Segurança: os produtos da Hidrolight são registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa), proporcionando mais segurança e tranquilidade ao consumidor;

- Durabilidade: esse fator é um dos diferenciais da marca, já que os produtos têm prazo de validade indeterminado;

- Autenticidade: a Hidrolight treina regularmente todos os profissionais do grupo, além de tornar os produtos diferenciados, desde o processo de confecção;

- Tecnologia: outro diferencial da Hidrolight é que a empresa está sempre atenta à inovação, à melhoria dos seus produtos e às pesquisas no exterior;

- Qualidade: para garantir o alto desempenho dos produtos, a Hidrolight possui controle de qualidade dos produtos, analisando a flexibilidade, elasticidade, resistência e proteção térmica dos itens.

O diretor do Shopping da Saúde ressalta que as pessoas que possuem problemas na coluna prestem atenção na postura, principalmente quando estão no ambiente de trabalho ou de estudo. Além disso, é importante não carregar peso em excesso e praticar exercícios físicos constantemente.

É válido destacar que manter a postura correta traz uma série de benefícios para o corpo, são eles:

- Diminuição das dores na coluna, nos joelhos e região lombar;

- Diminuição das dores musculares;

- Diminuição de problemas digestivos por conta do intestino descomprimido.

O produtos Hidrolight têm um excelente custo-benefício e possuem condições especiais de pagamento no Shopping da Saúde. Para saber mais, clique aqui.