Shopping da Saúde destaca os benefícios da mini bicicleta ergométrica

Praticar exercício físico proporciona diversos benefícios para a saúde física e mental, pois esse tipo de atividade reduz o estresse e sintomas de ansiedade e melhora a qualidade do sono, além de prevenir e diminuir a mortalidade por doenças crônicas. Um item bastante utilizado nessa prática é a mini bike ergométrica fisio III, que permite o fortalecimento muscular. Esse produto da marca Alux Pro Sports está disponível no Shopping da Saúde.

A bike também pode ser usada para fisioterapia e reabilitação dos músculos das pernas e dos braços, principalmente no caso dos idosos, que podem praticar essa atividade no conforto do lar. “Essa mini bike, disponível em três modelos Alux, cada uma com seu diferencial, é indicada para qualquer idade”, explica Flávio Cardoso, diretor do Shopping da Saúde.

Equipamento portátil é ideal para reabilitação, fortalecimento muscular, fisioterapia e demais atividades (Reprodução/Alux Pro Sports)

É válido destacar que a linha de mini bike Alux pode ser utilizada com a pessoa sentada em um sofá ou em uma cadeira, colocando o produto sobre a mesa. Outro ponto importante é que o produto deve ser usado com a supervisão e indicação de um profissional da área da saúde.

A seguir, confira os diferenciais da mini bike ergométrica fisio III:

- Estrutura reforçada;

- Ajuste de intensidade;

- Display com cinco funções;

- Layout exclusivo para maior estabilidade no uso do produto;

- Pode ser utilizada em qualquer ambiente, com exceção de piscinas;

- Pode ser armazenada em qualquer lugar, sendo fácil de transportar.

Perda de peso

Como qualquer atividade aeróbica, a mini bike é capaz de melhorar o condicionamento físico e, dependendo da regularidade com que é usada, pode até ajudar na perda de peso. Porém, para que os resultados sejam mais rápidos, é essencial associar o treinamento com exercícios mais específicos, como a musculação, por exemplo, além de manter uma dieta equilibrada. Vale ressaltar que o exercício com a bike ergométrica não deve provocar dor, apenas cansaço. Em caso de dor ou outros sintomas, é necessário procurar um médico.

Além da mini bike ergométrica, o Shopping da Saúde oferece diversos produtos da marca Alux Pro Sports, que é referência no mercado, como caneleira, viseira, bolsas e acessórios.

O Shopping da Saúde atua no mercado paraense há mais de 30 anos e atende o consumidor varejista com diversos produtos da área de bem-estar e saúde. A empresa possui um telemarketing ativo e executivos de venda altamente qualificados. Para conferir todos os produtos da loja, clique aqui.