Saiba como aproveitar experiências únicas em um só lugar

Ter a possibilidade de aproveitar o máximo possível com a família e, de quebra, ainda ter a chance de fazer boas compras, têm atraído cada vez mais clientes para os shoppings em todo o país.

Uma forma de incentivar uma maior procura por esses espaços é garantir ao usuário experiências únicas, sejam individuais ou com toda a família. Pensando nisso, o Castanheira Shopping vem investindo, cada vez mais, em lojas e serviços que garantam aos seus clientes a possibilidade de aproveitar lojas, áreas e serviços únicos em Belém.

A JC Castro é uma boutique multimarcas de sapatos destinados ao público masculino. (Reprodução/Castanheira Shopping)

Um exemplo disso é a boutique multimarcas de sapatos, JCastro, que garante os melhores calçados destinados ao público masculino. E quem busca exclusividade quando o assunto é moda pode ficar despreocupado. Com um mix de moda completo, você encontra diversas marcas exclusivas e que proporcionam as melhores experiências de compra para seus clientes, em roupas, calçados, acessórios e muito mais.

Diversão para as crianças

Quando o assunto é a criançada, o que não pode faltar é opção para diversão. O World Games e o Funpark são espaços ideais para quem ama passear com a garotada no shopping. O local conta com uma série de brinquedos e muito entretenimento para os pequeninos.

O World Games garante a diversão da garotada no shopping (Reprodução/Castanheira Shopping)

Serviços

Nos dias corridos, ter tempo para se cuidar, cuidar da família e dos pets nem sempre é uma tarefa fácil. Ter a comodidade de aproveitar esses tipos de serviços em um só lugar é fundamental para manter a saúde de toda a família em ordem. A dica é buscar locais que ofereçam serviços de uma forma única para os clientes, como o Centro Médico Integrado, que tem opções de atendimentos para toda a família, e o Cantinho dos Bichos, que deixa o seu pet muito bem cuidado.

Comodidade

Circular por um shopping não está limitado à compras de roupas e sapatos. As opções podem ir muito além. Atualmente, é possível encontrar tudo para o lar, incluindo as compras do mês, móveis para o lar e tudo o que é necessário para o dia a dia. O Supermercado Líder é uma excelente opção para quem deseja fazer as compras para casa e não quer deixar de aproveitar um bom passeio pelo Castanheira Shopping.

Além de garantir as compras para a casa, ainda é possível renovar os móveis e eletrodomésticos do lar. Basta dar uma passadinha pelo Magazan Casa, que é um espaço único e exclusivo para os clientes do Castanheira.

Tecnologia

Se tem uma coisa que super combina com o Castanheira é inovação. E quando pensamos nisso, o que vem logo à mente são os equipamentos tecnológicos que o espaço tem a oferecer para os seus clientes. Ao andar pelo local, podemos encontrar os mais modernos produtos tecnológicos nas lojas exclusivas do empreendimento como a Axbox e a Leon GTS.

Melhores opções de alimentação

Ter a chance de saborear pratos diferenciados, saborosos e que saem completamente do cotidiano é uma das principais atrações para restaurantes e espaços dedicados à alimentação. A escolha desses locais fazem toda a diferença na experiência do usuário. Pensando nisso, destacamos alguns empreendimentos que você só encontra no Castanheira Shopping, com opções para todos os gostos. Entre eles estão o Doce Sabor, Sweet Shows e Nanay Café.

Presentes

A busca pelo presente perfeito pode ser uma missão para muita gente, mas tudo se torna mais fácil quando os clientes têm a chance de escolher as melhores opções para presentear em um só lugar. A Kaboom! é um exemplo disso. O local oferece uma série de produtos únicos, que tornam qualquer data ainda mais especial.



Trazer as melhores marcas e de forma exclusiva para os clientes, buscando oferecer o que há de melhor desde o vestuário até o lazer, está entre as prioridades do Castanheira Shopping. Confira todas as lojas que você só encontra no empreendimento!