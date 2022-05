Refugiados é tema de exposição no Castanheira Shopping

Muito tem se falado sobre refugiados, mas muito pouco se sabe a respeito. E é justamente pra ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, que o Castanheira Shopping abriu as portas para a exposição "Atravessando fronteiras e descobrindo imagens: a importância da integração de pessoas refugiadas".

O principal objetivo é desmistificar falas comuns acerca de pessoas que estão longe de seus países, por variadas razões. As visitas à exposição podem ser realizadas até a próxima terça-feira (24), lo lounge do primeiro piso.

A exposição, composta por 10 painéis, é uma iniciativa da Agência da ONU para Refugiados com o Ministério Público do Pará e tem como finalidade discutir e aproximar a temática dos refugiados da população paraense.

“Por meio de fotos e informações sobre os principais mitos que circundam o tema, nosso objetivo maior é combater a xenofobia e criar um ambiente mais favorável para a integração dessas pessoas nas comunidades de acolhida”, destaca Janaína Galvão, representante no Pará/Norte da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

Busca por refúgio

A ONU define como refugiada toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo, devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países.

Apoiar ações vinculadas aos direitos humanos é uma das prioridades para o empreendimento, como afirma o diretor do Grupo Líder, João Augusto Rodrigues. “Quando cedemos espaço para uma exposição dessa natureza, estamos ajudando a informar e sensibilizar as pessoas a cerca de um tema relevante e de grande impacto para toda a sociedade”.

A exposição permite ao visitante conhecer um pouco do cotidiano de pessoas que carregam histórias surpreendentes de superação. Além disso, a mostra tem como objetivo desmistificar informações corriqueiramente veiculadas acerca desse grupo, esclarecendo a população sobre diversos aspectos como jurídicos, socieconômicos, assim com as dúvidas mais comuns.

A mostra retrata, por meio de recursos visuais, quem são essas pessoas refugiadas que, por algum motivo de força maior, foram obrigadas a deixar suas histórias e suas vidas para trás, em busca de proteção em outro país. A maioria dessas pessoas deixou seu local de origem sem documentos, sem roupas e chegaram ao Brasil em situação de muita vulnerabilidade, precisando de acolhimento humanitário por parte das autoridades locais e da sociedade de modo geral.

Serviço

“Atravessando fronteiras e descobrindo imagens: a importância da integração de pessoas refugiadas”

Período: 11 e 24 de maio

Local: Lounge do primeiro piso.

