Moda verão: saiba o que é tendência para a estação mais quente do ano

O verão chegou e, com ele, muitas novidades no mundo da moda. Neste ano, as tendências trazem sinais de divertimento, liberdade e autenticidade. Mostrar sua personalidade, sem medo, através das roupas, nunca foi tão fácil. E para as novidades da estação mais quente do ano, o ideal é o uso de elementos que traduzem uma estética confortável, criativa e sempre original.



"As combinações coloridas, cintura rebaixada, recortes, assimetria, excesso de acessórios, materiais diferenciados, estampas energéticas e liberdade para mostrar corpos diferentes e ideias originais são tendências nas fashion week´s do mundo todo. E claro que a tendência é que essas peças sejam vistas, cada vez mais, nas praias e balneários", destaca a consultora de moda do Castanheira Shopping, Sarah Magno.



Para quem não quer errar no que usar, a dica é investir em tops com corte em formato de borboleta, saídas curtas, biquínis, maiôs e shorts coloridos, assim como brincos, colares e sapatos com palha, miçangas, laços, franjas, pompons e tudo que a imaginação pedir. O momento é ideal para dar vida às criações veranis, apostando em muitas cores e ousadia na escolha das peças que serão usadas.



Entre os itens que também são tendências e não podem faltar na hora de montar o look estão as mini bags (mini bolsinhas), bolsas de palha, lenços, óculos de sol retos, chinelos "nuvem", que aliam estilo e conforto em uma única peça, cropped de crochê, body chain (colar de corpo), muitos acessórios coloridos e, claro, o protetor solar.



Estampas marcam presença



Investir em estampas pode sim ser uma boa estratégia quando você sabe quais são as ideais para a estação. Apesar de muitas peças clássicas e com tons neutros também marcarem presença, as propostas mais fortes para este verão envolvem a diversão, leveza e criatividade.



As estampas que carregam tais essências são marcantes, se destacando entre as demais. Sendo o crochê e as psicodélicas as principais. A dica aqui é trabalhar com materiais diferenciados e com modelagens contemporâneas. Peças que envolvem o corpo, mostrando a silhueta feminina são super atrativas e sensuais. O ideal é investir em peças com com recortes e modernas.

Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso gastar muito dinheiro para se vestir bem e de acordo com as tendências. A moda é um ciclo: roupas que eram comuns há alguns anos voltam como se fossem a maior inovação de estilo. Porém, sempre aparece aquela tendência irresistível, que quem gosta de moda acaba ficando tentado às compras. Mas independentemente de como você gosta de se vestir, é preciso fazer as escolhas de peças de maneira inteligente e econômica, assim como investir em peças que já estavam guardadas no guarda-roupas."É completamente possível estar na moda sem desembolsar uma bolada por temporada. O sistema da moda é cíclico, ou seja, "vira e mexe" tendências, peças, materiais e cortes criados anteriormente voltam reinventados pelos criadores e são abraçados pela contemporaneidade. Assim, vasculhar o armário dos mais maduros não é algo "cringe", não! Essa é umaestratégia bem inteligente para aqueles que não pretendem reformular o guardaroupa tão brevemente. Além disso, reformular peças antigas com costureiras, visitar e acompanhar os brechós locais ou se aventurar a confeccionar as próprias peças e acessórios pode ser uma aventura bastante gratificante", destaca a consultora.A importância de se vestir bem é algo cada vez mais presente entre os homens e isso também é visível na época mais quente do ano. O verão 22 deles não está tão distante do das mulheres. Apesar da dificuldade dos homens mais tradicionais abraçarem as novidades do mundo da moda, essa realidade, aos poucos, vem se transformando.No verão deste ano, o flerte entre o universo masculino e feminino é mais uma vez expressado pelos criadores e os homens passam a deixar um pouco mais de lados os looks preto e branco, dando espaço às cores e estampas."A aposta para eles são combinações de cores, sapatos, sandálias e chinelos tratorados, super bolsas e muito conforto através de peças largas e de corte reto. O mercado masculino, assim como o feminino, pede por materiais diferenciados, frescos, confortáveis, coloridos e estilosos", finaliza Sarah. Castanheira Shopping oferece as melhores opções de looks e tendências para você arrasar no verão! Confira!