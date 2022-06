Confira as lojas e marcas que você só encontra no Castanheira Shopping

Uma das principais vantagens de fazer compras em shopping é a grande variedade de marcas, lojas e produtos. E tudo se torna ainda melhor quando o estabelecimento oferece ao cliente a experiência de compras de alta qualidade, principalmente em lojas exclusivas.



Apostar em marcas exclusivas tem sido uma prioridade para o Castanheira Shopping. Não é à toa que o espaço é referência na região Norte como reduto de lazer e compras e tem se tornado um local completo, onde o cliente encontra tudo o que é necessário para o dia a dia, além de ter a possibilidade de adquirir marcas e produtos exclusivos.



Entre as marcas que você só encontra no Castanheira Shopping estão a JCastro, que é uma boutique multimarcas de sapatos destinados ao público masculino. A loja fica localizada no 3º piso do Castanheira e é uma ótima opção para quem está em busca de calçados exclusivos.



Para compor o mix de moda do shopping, as marcas exclusivas Tieta Beach, MC Modas, Individual, Milkshake Mix, REA Boutique, MR Ralph e Design Fitness, também estão disponibilizadas no estabelecimento. As grandes marcas de acessórios Fran Jóias e Primícia também estão presentes no Castanheira. E a garotada também ganha com lojas e espaços exclusivos para o vestuário e diversão da criançada. Entre as principais marcas que só o Castanheira tem estão a Mimos da Fefê, World Games e o Funpark.



E quando o assunto é comodidade, o Castanheira tem investido em lojas e espaços destinados à prestação de serviços em diversas áreas, desde a saúde quanto a espaços de beleza e para os pets. Entre eles estão a Acreditar (Crédito Fácil), Paraprevi, Cielo, Clident Prime, Centro Médico Integrado, Brooklyn Barbearia, Le Rosé, Cantinho dos Bichos, Parque das Palmeiras, Estética Oliveira, Unisa e Western Union.



E não para por aí. O Castanheira disponibiliza as principais marcas do Grupo Líder, garantindo ao cliente a facilidade para fazer suas compras no dia a dia. Entre as marcas estão o Supermercado Líder, Magazan, Magazan Casa, Líder Homecenter, Farmalíder, Lablíder, Izan, Magazan Outlet e Guilherme Soul.



E o shopping é referência quando o assunto é tecnologia, disponibilizando os mais modernos produtos e acessórios tecnológicos na Axbox, que é uma loja completa e repleta de novidades. A Leon GTS também está presente no estabelecimento, agregando o que há de melhor em tecnologia.



Os espaços de alimentação também atraem milhares de clientes, diariamente. Entre as docerias e lanchonetes que você só encontra no Castanheira Shopping estão o Deli Sabor, Doce Alegria, Hoje Pode, Milkshake Mix, Sweet Shows, Nanay Café e Sweet Shows.



E se você está em busca de um presente exclusivo e criativo, a pedida é a Kaboom!. Com uma série de presentes que encantam, a loja está disponível no Castanheira Shopping. Para quem busca os melhores produtos e acessórios para áudio profissional, a dica é a loja Kadosh Music. E os amantes de aventura e recreação também contam com um espaço exclusivo no Castanheira com a loja Rei das Armas.



É o Castanheira trazendo as melhores marcas e de forma exclusiva para os seus clientes, buscando oferecer o que há de melhor desde o vestuário até o lazer. Vem conferir todas as novidades do Castanheira Shopping!