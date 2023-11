Shopping Castanheira completa 30 anos sendo referência para os paraenses e com programação especial

O Shopping Castanheira, localizado na entrada da capital do Pará, comemora seu 30º aniversário de inauguração, tornando-se um ícone não só no estado, mas também na região norte. Como parte das comemorações, o Palco Castanheira traz uma programação diversificada, com Talks, Games e Shows durante 15 dias consecutivos. A ação comemorativa se inicia hoje, 30 de novembro, e se estende até o dia 14 de dezembro, na Praça Central. A noite de estreia, que celebra este grande momento para o Shopping, será marcada pelo show de Valéria Paiva, às 20h.

“Chegamos aos 30 anos e o nosso principal sentimento é o de gratidão. Para uma empresa chegar aos 30 anos de existência é preciso, em primeiro lugar, ser movida por sonhos e contar com parcerias que realmente agregam. Lá atrás, em 1993, quando o Castanheira Shopping iniciou suas atividades, sonhávamos em um dia podermos comemorar grandes conquistas. Para nós, a principal delas é sermos reconhecidos pelo mercado, lojistas, colaboradores e clientes pelo nosso trabalho sério e responsável direto pelo crescimento da região onde estamos inseridos” - João Augusto Rodrigues, executivo do Grupo Líder

Shopping de cultura

O Castanheira marca a história paraense por receber iniciativas culturais pioneiras, como a apresentação das candidatas a Rainha das Rainhas, exposições culturais e um show histórico do lendário cantor Roberto Carlos com orquestra em 1988. Essas ações ajudaram a consolidar o Castanheira não apenas como um espaço para compras e lazer, mas também para a propagação da cultura e arte na região.

Castanheira marca a história paraense por receber iniciativas culturais pioneiras, como a apresentação das candidatas a Rainha das Rainhas, exposições culturais e show histórico do cantor Roberto Carlos (Foto: Arquivo/O Liberal)

Ao longo dessas três décadas de existência, o Castanheira se tornou um ponto de encontro para amigos e famílias, um local de referência para compras e um espaço de convivência para a população paraense: “Após 30 anos de esforços e dedicação, aqui estamos, como referência para o segmento e para chegarmos até aqui foi preciso construir parcerias sólidas. Hoje temos diversas pessoas e empresas que contribuem, e muito, para o nosso desenvolvimento. São clientes, distribuidores, colaboradores, fornecedores, entre tantos outros que juntos nos ajudam diariamente a construir esta história”, destaca João Rodrigues.

Show da artista paraense Valéria Paiva, nesta quinta, 30, marca o início das comemorações no Castanheira Shopping (Foto: Divulgação)

Castanheira em Números

O Castanheira recebe 1,2 milhão de visitantes e 120 mil veículos por mês, 40 mil pessoas por dia, 200 lojas satélite, 9 âncoras (Líder, Magazan, Magazan Casa, Renner, Marisa, Riachuelo, C&A, Americanas e Smart Fit), 1 semi-âncora: Magazine Luiza, 1 mega loja: Di Santinni, 1 universidade: Unisa, 2 espaços de lazer: Cinema Moviecom, com 7 salas digitais, e parque infantil com 1.300m², 22 quiosques, 31 lojas de alimentação e uma academia com capacidade para 4 mil alunos. O Castanheira continua se atualizando, crescendo e atraindo cada vez mais negócios.

Não perca!

Palco Castanheira 30 anos

Quando: 30/11 até 14/12

Horário: de 16h até 22h

Onde: Shopping Castanheira, Praça Central (BR-316 – Km 01 – S/N).