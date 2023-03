Semana do Consumidor: lojas oferecem até 90% de desconto no Boulevard Shopping

Para celebrar o Dia do Consumidor, que ocorreu nesta quarta-feira (15), o Boulevard Shopping Belém preparou uma semana inteira de promoções e oportunidades para seus clientes. Até o dia 26, diversas lojas terão produtos em oferta, com preços até 90% mais baixos.

Quem decidir fazer suas compras no Boulevard terá uma série de vantagens na hora de comprar roupas, acessórios, calçados, maquiagem, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e muito mais. E quem passar pelo lounge do piso 2 do shopping poderá tentar a sorte na “Roleta de descontos”. Na brincadeira o cliente ganha a chance de girar a roleta e concorrer a descontos convidativos, que podem chegar a até 90% do valor dos produtos selecionados.

Para participar é necessário ser maior de idade e realizar um cadastro prévio no site do shopping.

Serviço:

Semana do Consumidor

Local: Boulevard Shopping Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto) – A roleta estará posicionada no lounge do Piso 2.

Data: 15 a 26 de março

Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 22h

Para saber mais sobre a programação e realizar o cadastro para a "Roleta de descontos", clique aqui.