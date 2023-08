Shopping Bosque sorteará uma BMW. Saiba como concorrer!

Para celebrar o mês do Dia dos Pais, o Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, preparou uma campanha especial e sorteará uma BMW. Os clientes que somarem R$ 350,00 em compras realizadas até 31 de agosto terão direito a um cupom para participar do sorteio. De terça a quinta-feira, os cupons valerão em dobro.

Chance tripla

As notas que somarem o mesmo valor em compras realizadas na semana de 21 a 27/8, período que celebra o aniversário do Shopping, darão direito a três cupons.

"Na semana de aniversário do Bosque, nada melhor que presentear os nossos clientes. A promoção ganhará um toque ainda mais especial nesse período, com cupom triplo e maiores chances de levar uma BMW para casa. Nossas expectativas são as melhores", comenta a gerente de marketing do Bosque.

Quem comprar o presente do paizão nas diversas lojas do empreendimento, concorrerá a uma moto BMW (Reprodução/Shopping Bosque Grão-Pará)

Serviço:

Promoção que celebra o mês do Dia dos Pais no Bosque Grão-Pará

Período: de 2 a 31 de agosto de 2023

Sorteio: 31 de agosto

Como participar? A cada R$ 350 em compras realizadas nas lojas do Shopping, os clientes terão direito a trocar um cupom para concorrer a uma moto BMW 0KM.