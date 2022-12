Shopping Bosque Grão-Pará promove programação natalina para garantir a diversão do público

No mês mais aguardado do ano, o Shopping Bosque Grão-Pará promove a programação do “Natal das Estrelas”, que está repleta de atrações, que resgatam a magia e grandiosidade da época natalina, agradando toda a família.

Um dos destaques é a decoração de Natal, que neste ano é bem diferenciada e repleta de luzes e estrelas em um ambiente com cenografia natalina para fazer várias fotos divertidas, além da grande árvore com 10 metros de altura, iluminação de LEDs e passagem interna para os clientes visitarem. O público ainda pode visitar o Papai Noel, de segunda a sexta, das 14h às 17h, e das 18h às 21h, no lounge da Zara.

Para embalar a temporada natalina, o shopping também promove apresentações gratuitas de corais e tocatas na Praça de Alimentação. Entre as atrações confirmadas estão o Coral do Colégio AVA Singers (03/12, às 18h), Coral da Escola Adventista da Pedreira (04/12, às 18h), Coral do Instituto Adventista do Grão-Pará (07/12, às 18h), Coral da Escola Sistema de Ensino Estrela (08/12, às 18h), Tocata da Banda dos Bombeiros (09/12, às 18h), Tocata da Banda da PM (10/12, às 16h, e 17/12, às 18h), Coral do Colégio Adventista da Marambaia (10/12, às 18h), Coral do Colégio Adventista dos Correios (11/12, às 18h), Coral Metropolitano (16/12, às 18h), Coral Belencanto do Grupo Cynthia Charone (19/12, às 19h30).

De acordo com o gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, João Vyctor Fonseca, o empreendimento se tornou um grande polo de entretenimento nesta época do ano e as expectativas para a movimentação de público são positivas.

“Além das atrações natalinas, o shopping também reúne um mix com as melhores opções para compras e um polo gastronômico repleto de opções de restaurantes para realizar as confraternizações do final de ano”, destacou.

Promoção

Os clientes poderão participar da campanha promocional de Natal, que sorteará um carro do modelo New Creta da Hyundai. Para participar do sorteio, basta juntar comprovantes fiscais, no valor de R$250, e realizar a troca pelo cupom da promoção no posto, que funciona no 1º piso de lojas. De terça a quinta, o cupom promocional é dobrado. A promoção segue até o dia 12 de janeiro de 2023.

Horários especiais de funcionamento:

Domingos (04/12, 11/12 e 18/12)

Lojas – 10h às 22h

Praça de alimentação – 10h às 22h

Lazer e entretenimento – 10h às 22h

Cinema, teatro, restaurantes e academia e crossfit - conforme a programação

Feriado de Nossa Senhora da Conceição (08/12)

Lojas - 11h às 21h

Praça de Alimentação - 11h às 22h

Lazer e entretenimento - 11h às 22h

Cinema, Teatro, Restaurantes e Academia e crossfit - conforme a programação

Quarta, quinta e sexta (21/12, 22/12 e 23/12)

Lojas – 09h às 00h

Praça de alimentação – 09h às 00h

Lazer e entretenimento – 09h às 00h

Cinema, Teatro, Restaurantes e Academia e crossfit - conforme a programação

Sábado (24/12)

Praça de alimentação – 09h às 19h

Lazer e entretenimento – 09h às 19h

Restaurantes – 11h às 19h

Cinema, Teatro, Restaurantes e Academia e crossfit- conforme a programação

Domingo (25/12)

Lojas e quiosques - fechado

Praça de Alimentação, lazer, teatro, academia e crossfit – fechado

Restaurantes e Cinema UCI - Conforme a programação

Sábado (31/12)

Lojas – 09h às 16h

Praça de alimentação – 09h às 16h

Lazer e entretenimento – 09h às 16h

Restaurantes – 11h às 16h

Cinema, Teatro, Restaurantes e Academia e crossfit - conforme a programação

Domingo (01/01)

Lojas e quiosques – fechado

Praça de Alimentação, lazer, Teatro, academia e crossfit - fechado

Restaurantes e Cinema UCI – conforme a programação