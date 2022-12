Shopping Bosque Grão-Pará inaugura 22 operações em 2022

Considerado um dos empreendimentos mais inovadores da capital paraense, o Shopping Bosque Grão-Pará se consolidou no ano de 2022 como um centro especializado de compras, que também reúne várias opções gastronômicas e de entretenimento. Ao longo do ano, diversas operações chegaram ao mix, garantindo a diversidade de produtos e serviços para atender a necessidade dos clientes mais exigentes.

Uma das inaugurações mais importantes da temporada foi o restaurante Coco Bambu, que é uma megaoperação gastronômica especializada em frutos do mar, com capacidade para 500 lugares e cardápio repleto de opções de pratos saborosos, além da adega especializada com 200 rótulos de vinhos nacionais e internacionais. Além disso, é possível reservar dois salões, com capacidade para 80 lugares, para realizar eventos corporativos e familiares.

Para incrementar o polo gastronômico no shopping, também chegaram ao mix o Restaurante Santa Grelha, que possui um ambiente sofisticado e um cardápio especializado em carnes nobres preparadas com ingredientes de primeira qualidade. Além disso, outra excelente opção inaugurada recentemente foi o restaurante Ryori, que é especializado em culinária internacional, especialmente de origem oriental. O público ainda pode conferir outras opções do polo gastronômico como a Hamburgueria Uata?!, Cheirin Bão e Zero.

O mix de lojas também ganhou novas opções para agradar diversos perfis de clientes, que procuram bons produtos e serviços. Neste ano, os destaques foram as inaugurações das Lojas da Ótica Chilli Beans, Green, Desiree Premium, Crocs, Luxo, Academia Energy, M.Martan, Havaianas, VR Collezione, Tommy Hilfiger, Miss Poupée, D’Metal, Barbearia Sr. Moustache, Raphael Stheffens, American News e GAV.

O mix de lojas também ganhou novas opções para agradar diversos perfis de clientes, que procuram bons produtos e serviços (Divulgação)

“Nosso balanço relacionado ao ano de 2022 é bem positivo, pois conseguimos ampliar o mix do shopping, com o objetivo de trazer novidades para cada vez mais fomentar a movimentação e as vendas. Sempre buscamos pesquisar e avaliar quais operações podem atender as demandas dos clientes, que buscam comodidade durante as compras. Em 2023, teremos mais novidades para incrementar o empreendimento”, destacou o gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, João Vyctor Fonseca.

Serviço:

Endereço: Av. Centenário, 1052 - Mangueirão, Belém - PA, 66640-150

Site: https://bosquegraopara.com.br/

Telefone: (91) 3218-6100

Instagram: @bosquegraopara