Empreendimento comercial tem "Selo de Sustentabilidade" internacional em Belém

Com um espaço todo construído em função da sustentabilidade, o Shopping Bosque Grão-Pará celebra a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), um sistema internacional que certifica edificações dentro dos quesitos ambientais, incentivando projetos com foco na sustentabilidade. O selo valida o espaço como um local sustentável, eficiência do uso da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental interna e inovação.

A certificação funciona para todos os projetos que buscam a LEED com pré-requisitos e recomendações que à medida que atendidos, garantem pontos à edificação. Além de estimular o uso racional e redução da extração dos recursos naturais, há benefícios sociais de melhora na segurança e priorização da saúde dos trabalhadores e ocupantes, inclusão social e aumento do senso de comunidade e capacitação profissional.

Segundo a administração, desde o início do projeto o shopping foi pensando a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, com fachada toda em vidro com isolamento térmico para aproveitamento de luz solar. “Além disso, há estação de tratamento de água que reaproveita água da chuva e trata da água ‘suja’, há um sistema que auxilia os ar-condicionado do local e reduz o consumo de energia, o piso externo foi pensando para reduzir as ondas de calor. O prédio também possui uma estação de tratamento de água. A água da chuva é completamente reutilizada para fins não potáveis, usada para abastecer os banheiros do local e utilizadas no paisagismo. Com isso, cerca de 66% da água potável é economizada”, elenca o coordenador operacional do Shopping, Luiz Márcio Silva.

DESCARTE CORRETO

O descarte correto do lixo do empreendimento completa os critérios que coloca o Bosque Grão-Pará entre os prédios com a certificação, em Belém. Todo o lixo produzido no local é separado e enviado para cooperativas de reciclagem. Durante a construção, mais de 6 mil m³ de resíduos recicláveis foram enviados para reciclagem de resíduos sólidos, representando 81,3% do total gerado pela construção.

João Vyctor Fonseca, gerente de marketing do Shopping, considera que empreendimentos voltados para a questões ambientais são fundamentais para que possamos fazer a diferença para o planeta e para as gerações futuras. “É uma forma de trazermos pensarmos diferente sobre o nosso espaço, principalmente nós que estamos no coração da Amazônia. Precisamos pensar em práticas como essas agora para garantir o nosso futuro”, conclui João.