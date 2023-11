Shopping Bosque-Grão Pará promove a Super Friday com descontos de até 70% em diversas lojas

Para aquecer as vendas e proporcionar as melhores condições de compras, no período de 24 a 26 de novembro, o Shopping Bosque Grão-Pará promoverá a Super Friday.

Neste período, as lojas do empreendimento, localizado na avenida Centenário, oferecerão descontos de até 70%, em segmentos de moda à tecnologia.

As expectativas para o período são as melhores. De acordo com a gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, Raphaella Rocha, um aumento de 19% em vendas é esperado.

“A campanha é um incentivo para que nossos clientes adquiram produtos com os melhores descontos. Neste mês, acreditamos que iremos superar os resultados alcançados em 2022. Nossas expectativas estão em aumento de 19% nas vendas devido a campanha”, afirma.

Chance tripla para ganhar um carro 0KM

A cada R$350,00 em compras realizadas no período da “Super Friday”, os clientes ganharão três cupons para participar do sorteio de um carro 0km dentro da campanha que celebra o Natal no Bosque.

As trocas ocorrerão de segunda a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 22h, no Piso Superior do Shopping.

Serviço:

Super Friday - Bosque Grão-Pará

Na sexta-feira, dia 24, o shopping funcionará em horário estendido, das 10h às 23h. No sábado, 25, das 10 às 22h. Já no domingo, 26, das 12h às 21h.

A cada R$350,00 em compras, os clientes ganham três cupom para participar do sorteio.

Onde? Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, número 1052.