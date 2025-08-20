Shopping Bosque Grão-Pará comemora 10 anos e reforça posição como referência em marcas

Celebrando uma década de história em Belém no dia 27 de agosto, o Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na região do vetor de crescimento da capital paraense, vem se consolidando como principal centro de compras, gastronomia e entretenimento de alto padrão da cidade. Queridinho dos paraenses, o empreendimento avança substancialmente seu portfólio de marcas exclusivas e confirma ser destino certo para quem busca sofisticação e experiências diferenciadas, num espaço moderno, agradável e sustentável.

Dentro das comemorações de 10 anos, o Bosque homenageia a capital e ratifica o sentido de sua existência: ser “Do Tamanho de Belém”, resgatando esse slogan original de sua concepção, externando o orgulho que o belenense tem de sua identidade e cultura. Essa conexão com a cidade se reflete também em detalhes arquitetônicos, como a escama do pirarucu, peixe símbolo da Amazônia, na fachada do shopping.

O projeto robusto e ousado do empreendimento contou com a colaboração e tem também a assinatura de dos maiores nomes da arquitetura no Brasil, o paraense Paulo Chaves, motivo de orgulho para o Pará.

Exclusividade

O shopping que já conta com grandes marcas exclusivas, como Zara e Porsche, recebe - também com exclusividade - a alemã Hugo Boss, fortalecendo o mix de grifes internacionais.

A Boss tem previsão de inauguração para o início de novembro e faz parte da estratégia do Grupo JCC de trazer para o shopping um portfólio de marcas premium e tornar-se referência na cidade, nesse segmento. Além disso receberá a única unidade em shopping do Supermercado +B, reforçando seu portfólio de serviço para o público A/B.

Infraestrutura de destaque

São mais de 130mil/m² de área total e uma ABL (Área Bruta Locável) de 45 mil/m², dividida em dois pisos, com corredores largos e pé-direito alto, para garantir a experiência agradável do exigente cliente de Belém. O Bosque Grão-Pará é também o único shopping da Região Norte do Brasil que possui uma certificação internacional de construção sustentável, o selo LEED de categoria Sylver, o que é um orgulho para a cidade de Belém, ainda mais em ano de COP 30.

O shopping oferece, um total de 170 operações, as seis salas mais modernas de cinema de Belém com 1400 lugares e mais de 2mil vagas de estacionamento e o maior hub de carregamento de carros elétricos da região, com 16 estações de carga gratuitas, garantindo conforto e conveniência e ratificando seu compromisso com a sustentabilidade.

Eventos e promoções especiais

No decorrer do ano, o shopping vem trazendo diversas atrações especiais, em comemoração aos seus 10 anos. Um dos destaques é a promoção exclusiva do mês dos pais, que ocorrerá no período de 05 a 31 de agosto, em parceria com a Porsche, cujo tema é: "Seu Pai na Alemanha Numa Experiência Porsche”.

Durante esse período, clientes terão a chance de ganhar uma viagem, com acompanhante, à Alemanha para visitar o Museu da Porsche, vivenciando a história da marca de perto, com acesso aos icônicos carros da marca, uma experiência incrível e única. Para participar, basta fazer compras a partir de R$ 400 nas lojas participantes e garantir um número da sorte, para o sorteio que será pela loteria federal. O prêmio inclui passagens aéreas, hospedagens e o tour completo pelo museu da Porsche, para o ganhador e seu acompanhante.

Grão-Pará oferece infraestrutura moderna e diferenciada para os clientes (Divulgação/Shopping Grão-Pará)

A partir de 23 de agosto, o entretenimento no Bosque ficará por conta do Museu do Videogame, que retorna à cidade de Belém, após passar por outras 19 cidades, neste ano. Os visitantes poderão jogar consoles clássicos como Atari 2600, Mega Drive e Super Nintendo, além de participar de torneios, shows de K-pop, concursos de cosplay, palco Just Dance e muitas outras atividades interativas.

Polo gastronômico de excelência

O Polo Gastronômico do Shopping Bosque Grão-Pará é referência na capital paraense e um dos mais completos em shopping centers, no Brasil. Não poderia ser diferente, já que Belém é uma das cidades com a melhor gastronomia do mundo. O mix de gastronomia, conta com prestigiados restaurantes locais e nacionais, inclui nomes como: Roxy Bar, Armazém Belém, Coco Bambu, Santa Grelha, Zio Cucina, Ryori, e Madero, além de uma praça de alimentação completa com mais de 22 operações, tudo isso para atender os mais exigentes e apurados paladares.