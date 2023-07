Shopping Bosque Grão-Pará amplia mix de operações no primeiro semestre

As novidades incluem a chegada da Dermage, V. Concept e vários quiosques, entre eles Kekala, Deguce Açai, Fini, Snackel, Hello Donuts, Resolve Energia Solar, além da Gzox, com operação em área externa. No segundo semestre, o portfólio será ampliado com a Livraria Leitura, Óticas Diniz, Toli, Compacto Sneakers, Nicolle Melo, Vivara Life, além do retorno da Kopenhagen e as inaugurações da Lugano, Bob’s e Cia do Churrasco no polo gastronômico

Em plena expansão, o Shopping Bosque Grão-Pará, localizado em uma das áreas que mais crescem em Belém, ampliou o portfólio de operações e projeta novidades para o segundo semestre.

Com 45 mil m² de Área Bruta Locável (ABL), 137 lojas, seis salas de cinema, teatro e duas mil vagas de estacionamento, o empreendimento oferece conforto e exclusividade para toda a família.

Logo no primeiro semestre deste ano, o Shopping, que é gerenciado pela Jereissati Centros Comerciais (JCC), inaugurou duas novas lojas e sete quiosques e já planeja lançamentos para os próximos meses, nos segmentos de moda e beleza à gastronomia, garantindo um mix cada vez mais diversificado.

(Divulgação)

"Todos os esforços são voltados para garantir a exclusividade e um mix variado para os nossos clientes, sejam adultos ou crianças. Todas as operações são voltadas para atender as expectativas dos nossos consumidores", comenta Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping.

"Vale lembrar que viemos de um período pandêmico e os números comprovam que esse período ficou para trás. As pessoas querem vivenciar a experiência de fazer suas compras de forma presencial e ter contato com o produto almejado e estamos aqui para entregar isso", complementa.

Exclusividade

Além das novidades, o Bosque está repleto de marcas exclusivas, como, por exemplo, Zara, Raphael e Carmen Steffens, além de muitas outras marcas como Tommy Hilfiger; Shoulder; Calvin Klein, Aramis, Brooksfield, VR Collezioni e Reserva.

(Divulgação)

Ampliação do Polo Gastronômico

A experiência gastronômica no Shopping também será enriquecida com novas opções. Dentre as novidades, os clientes poderão desfrutar dos sabores irresistíveis da Lugano e também do retorno da Kopenhagen, marcas famosas por seus chocolates, além da Cia do Churrasco, oferecendo suculentas opções de churrascos, e uma Bob's.

"Com os avanços da nossa ampliação, velocidade das negociações de novas lojas e qualidade do nosso mix, reforçamos o compromisso de oferecer sempre a melhor experiência, proporcionando um ambiente agradável, seguro, conveniente, com diversidade, moderno, com tecnologia e repleto de opções para toda a família", finaliza Leandro Albuquerque, gerente comercial do Bosque Grão-Pará.