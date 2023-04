Subsídios: capitais brasileiras adotam medidas para melhorias no setor de transporte

As cidades de Fortaleza e Curitiba têm em comum o fato de serem capitais brasileiras que adotaram os subsídios para o setor de transporte público promovendo melhorias para beneficiar os usuários dos coletivos.

Os subsídios são os investimentos responsáveis pelo custo da diferença entre a tarifa pública, também conhecida como passagem de ônibus e a tarifa técnica, valor definido pelo órgão gestor de transporte em cada cidade.

Eles permitem transformações na área, com benefícios principalmente para os passageiros. A aquisição de novos ônibus para a frota, manutenções nos veículos circulantes e ampliação de carros nas ruas e horários das viagens estão entre as melhorias.

De acordo com dados da pesquisa da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU), realizada em janeiro de 2023, atualmente 140 sistemas utilizam subsídios para o setor, o que atende um total de 272 cidades no país, dentre elas, Curitiba.

Cidades que adotaram os subsídios promoveram mudanças no setor beneficiando os usuários (Thiago Gomes / O Liberal)

A capital do Paraná atua com o suporte dos recursos subsidiários desde 2010, na modalidade tarifa de renumeração, com recursos da esfera pública municipal e estadual de modo mensal. A pesquisa detalha que em 2022, os subsídios ficaram em torno de R$ 36 milhões para o custeio da gratuidade dos idosos.

A planilha da NTU também mostra que 26,7% do custo total é coberto pelo subsídio. Segundo referência do ano de 2022, a tarifa de remuneração na cidade paranaense está em R$ 7,50 e a tarifa pública em R$ 5,50 e a diferença é custeada pelo poder público.

Valores das tarifas técnica e pública em cidades brasileiras com e sem subsídios para o setor de transporte público (Arte O Liberal)

O transporte público coletivo na capital paranaense passou por mudanças nos últimos anos. Segundo informações divulgadas no site da prefeitura de Curitiba, no período de 2017 a 2020, 40% da frota de ônibus foi renovada, com 535 novos veículos.

A inauguração do Terminal Tatuquara; a implantação do novo Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho, que permitiu a ligação entre norte e sul da cidade pela linha verde; a instalação de novos validadores nos ônibus; a aquisição da passagem em diferentes formas de pagamento, cartão de crédito e débito e pelo celular são algumas das transformações feitas no setor. Além da redução do valor da passagem de ônibus em algumas linhas fora do horário de pico.