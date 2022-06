Subsídio para transporte público: entenda o que é e como funciona

Muito se fala do aumento das tarifas do transporte público e das condições dos veículos, mas você sabe como tudo isso funciona? Já ouviu falar do subsídio para os transportes?

O subsídio é a diferença entre a tarifa técnica, custo necessário para manter o sistema, e a tarifa pública, a passagem de ônibus que o usuário paga ao utilizar o transporte. Em cidades que já adotam o subsídio, o poder público custeia a diferença para manter a qualidade no transporte. Como assim?

Vamos lá: Por exemplo, se em Belém, a tarifa técnica de manutenção do sistema custa R$ 5 e a passagem paga pela população está no valor de R$ 4, a diferença de R$ 1 seria custeada pelo poder público. Já em locais em que não há o subsídio, o caso atual de Belém, o usuário paga de forma integral as despesas para colocar a frota nas ruas e ocasionalmente há aumento nas tarifas por inúmeros fatores como o aumento dos combustíveis e custos de funcionários.

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Paranaguá, no Paraná, onde o transporte é 100% custeado com o subsídio da prefeitura municipal desde março de 2022, são algumas da cidades do Brasil que já vêm adotando o subsídio. Outras cidades fora do país também aplicam este formato como Buenos Aires, na Argentina; Santiago, no Chile; Londres; Paris; Viena; e Madrid.

Às vezes somente o subsídio não é necessário para suprir a diferença entre as tarifas, e neste cenário, a administração pública pode conceder as desonerações, que consistem em reduções ou isenções de impostos como o ICMS no diesel ou na compra de veículos na esfera estadual. E do ISS e da taxa de gerenciamento do sistema (esfera municipal). Essas duas medidas ajudam na manutenção do sistema e na melhoria dos serviços prestados sem aumentar a tarifa paga pela população.

A adoção dos subsídios traz benefícios principalmente para a população, que não custeará a porcentagem total das despesas, e ainda permitirá compra de novos carros e melhoria dos serviços.