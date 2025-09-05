SESI reforça presença nas indústrias do Pará com gestão integrada em saúde, segurança e bem-estar

O Serviço Social da Indústria (SESI) reforça sua atuação no setor produtivo paraense com soluções integradas em saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade de vida para o trabalhador e o ambiente laboral, avançando além do simples cumprimento de normas. A atuação está alinhada aos pilares ESG (Ambiental, Social e Governança) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial aos indicadores de saúde e bem-estar, e de trabalho decente e crescimento econômico.

“Nosso foco é contribuir para a construção de ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e sustentáveis. A prevenção não é mais nenhum segredo como uma ferramenta essencial no processo de cuidado na relação humana e produtiva sustentável, contribuindo para o cuidado humano e o fortalecimento da competitividade responsável da Organização”, afirma Jacilaine de Souza, gerente executiva de Saúde e Segurança na Indústria do SESI Pará.

Dentre as soluções em que o SESI promove, estão:

Solução digital em SST integrada ao atendimento normativo e consultivo, incluindo o levantamento e identificação dos Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho (FRPRT) e dentro do cumprimento normativo com os Cursos SESI em Normas Regulamentadoras.

Gestão de Terceiros SESI envolve o gerenciamento de contratos e relações com fornecedores e prestadores de serviços, visando garantir a conformidade legal, a qualidade dos serviços e a segurança nas operações, oferecendo soluções digitais e consultoria para auxiliar as empresas nessa gestão, incluindo a padronização de processos, o controle de documentos e o monitoramento de riscos.

Solução em Saúde Mental integrada a gestão de dados, possibilitando o mapeamento detalhado, por área, sobre a saúde mental dos trabalhadores, além de oferecer conteúdos personalizados para um engajamento no autocuidado e na promoção de um ambiente emocionalmente saudável, além de oferecer atendimento psicológico (presencial e/ou on-line), atividades de psicoeducação, capacitação de lideranças e até a formação de brigadas de emergência psicológica para atuação em momentos críticos.

Avaliação em Saúde e Segurança do Trabalhador da Indústria que utiliza a inovação e tecnologia no mapeamento da percepção sobre a saúde e a segurança dos trabalhadores, na identificação de fatores de impacto na produtividade e qualidade de vida da empresa, possibilitando subsidiar soluções na tratativa dos resultados.

SESI incentiva hábitos saudáveis por meio de ações como atendimentos odontológicos em diversas especialidades (Divulgação/SESI)

Ainda no campo do incentivo ao bem-estar e hábitos equilibrados, ações como Ginástica Laboral, Nutrição e a promoção de Atividades Esportivas. Outro destaque, é a campanha Vacina SESI, que atua em parceria com as empresas para ampliar a adesão às ações de vacinação, reduzindo o absenteísmo e promovendo a saúde coletiva no ambiente industrial.



Para o médico do trabalho Igor Jorge, da indústria Agropalma, a campanha de vacinação realizada em parceria com o SESI trouxe benefícios que vão além do ambiente empresarial. “A iniciativa teve um impacto muito positivo na nossa rotina institucional. Conseguimos reduzir de forma significativa os casos de gripe entre os colaboradores, o que também contribuiu para diminuir o absenteísmo, garantir maior estabilidade nas equipes e melhorar a produtividade”, destaca.

Na unidade de Tailândia, mais de 2.500 pessoas foram vacinadas, promovendo inclusive imunidade de grupo. “Isso ajudou a proteger até mesmo aqueles que, por algum motivo, não puderam se vacinar, evitando surtos e reforçando o cuidado com a saúde coletiva.”

Além dos ganhos diretos, Igor ressalta que a campanha também fortaleceu a cultura de saúde e prevenção dentro da empresa. “O colaborador percebe que a empresa investe no seu bem-estar, o que impacta positivamente o clima organizacional, estimula o engajamento e reforça o sentimento de pertencimento. Iniciativas como essa evidenciam o compromisso da Agropalma com a saúde, a segurança e a responsabilidade social. Somos gratos ao SESI por essa parceria tão importante”, finaliza.

SESI promoveu workshops temáticos, capacitação de lideranças, atendimentos psicológicos, e muito mais (Divulgação/Sistema FIEPA)

Além dos programas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), o SESI oferece o atendimento em saúde bucal por meio de unidades fixas e móveis, com especialidades como endodontia, periodontia e clínica geral.

A instituição também atua com Consultoria em ESG (ambiental, social e governança), auxiliando as empresas na construção de estratégias sustentáveis e na gestão de riscos.

Para o superintendente do SESI Pará, Dário Lemos, a ampliação dos serviços confirma o papel da instituição como aliada estratégica do setor produtivo. “Queremos que cada vez mais empresas compreendam que investir em saúde e segurança é investir em eficiência, em inovação e em pessoas. O SESI está preparado para apoiar as empresas industriais na construção de ambientes de trabalho mais humanos e sustentáveis”, destaca.

Mais informações sobre os programas estão disponíveis pelo telefone: (91) 99235-0575 ou pelo email: atendimento_ssi@sesipa.org.br.