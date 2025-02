Sesc Mesa Brasil contribui para a segurança alimentar

Programa nacional que tem como missão contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade e atuar na redução do desperdício, esse é o Sesc Mesa Brasil. Criado há 30 anos, ele realiza a distribuição de alimentos doados por parceiros, além do desenvolvimento de ações educativas e da promoção da solidariedade social em todo o Brasil. No Pará, o Sesc Mesa Brasil atua há 21 anos nos polos de Belém, Ananindeua, Castanhal, Marabá e Santarém, abrangendo também 18 municípios vizinhos.

Reconhecido internacionalmente como a maior rede privada de banco de alimentos da América Latina, o Sesc Mesa Brasil forma uma grande rede solidária entre empresas doadoras, instituições sociais e sociedade civil. O programa leva alimentos de onde sobra para onde falta, que é diretamente à mesa de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

Diariamente as equipes do Sesc Mesa Brasil coletam alimentos nas empresas doadoras e entregam às instituições sociais cadastradas, garantindo alimentação saudável a crianças, jovens, adultos e idosos.

Parceria

Em acordo de cooperação técnica firmado com Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), os alimentos apreendidos pelo instituto em fiscalizações ambientais são direcionados ao programa do Sesc, ampliando a rede de apoio. Nas últimas apreensões deste mês de fevereiro no Pará, 35 toneladas de pescados foram recebidas. Os peixes e camarões apreendidos estavam em período do defeso, essencial para a reprodução das espécies da região. 103 instituições parceiras do Sesc Mesa Brasil foram beneficiadas, atingindo aproximadamente 47 mil pessoas.

Ingresso solidário

Em colaboração com produtoras culturais, são oferecidos ingressos com desconto em troca de doações de alimentos ao programa. Essa parceria beneficia todos os envolvidos, desde o público que até as instituições que recebem os alimentos. No Sesc Regional Pará, em 2024, somente nesta modalidade foram arrecadadas mais de 37 toneladas de alimentos que foram entregues a 70 entidades sociais parceiras, beneficiando aproximadamente 32 mil pessoas.

ODS

O programa Sesc Mesa Brasil contribui diretamente para o alcance de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que são: ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis; e ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação. Tudo isso favorecendo o alcance das metas da agenda 2030 da ONU no que diz respeito à erradicação da fome e da pobreza extrema.

Além da rotina diária de arrecadação e distribuição de alimentos, o Sesc Mesa Brasi promove outras ações como: atividades educativas de reeducação alimentar e aproveitamento integral de alimentos; campanhas de doação de material de higiene, limpeza, vestuário e brinquedos; e campanhas emergenciais como a da Covid-19 a das enchentes no Rio Grande do Sul.