Sesc Casa da Música inscreve para diversas turmas 

Para quem deseja começar o ano aprendendo algo novo, o Sesc Casa da Música é uma excelente opção. Com 30 anos de atuação no cenário cultural da capital paraense, o espaço oferece cursos de bateria, percussão, guitarra, contrabaixo, violão, teclado, cavaquinho, violino, violoncelo, canto popular, flauta transversal, saxofone, musicalização infantil e escaleta para adultos e crianças. As matrículas podem ser realizadas presencialmente na unidade ou de forma online no site, onde também estão disponíveis mais informações sobre horários, valores e faixas etárias.

Com turmas para todas as idades, o Sesc Casa da Música conta com instrutores qualificados e uma infraestrutura completa. Além disso, os instrumentos estão à disposição dos alunos que não precisam já ter ou comprar os itens. Ao final do curso, os alunos participam, ainda, de recitais de música, onde podem apresentar o resultado daquilo que aprenderam ao longo da formação.

Os cursos proporcionam uma base de conhecimentos e habilidades para os alunos, levando-os gradualmente ao próximo nível. Ao final, os alunos estarão aptos a tocar uma variedade de estilos musicais com confiança e expressividade, preparando-os para explorar e participar ativamente em projetos musicais.

Investimento

Com preços acessíveis, o Sesc Casa da Música trabalha com turmas semestrais. A taxa é única para todo o período do curso, não sendo necessário o pagamento de mensalidades. Os valores são de R$140,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes, R$291,00 para conveniados e R$588,00 para o público em geral. As matrículas podem ser realizadas no site ou na unidade, sendo que nesta última ainda há a opção do parcelamento no cartão de crédito.

Gratuidade

O público de baixa renda pode ter acesso às vagas sem custos através do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG. Os interessados devem entregar a carta de intenção, bem como a documentação que comprove a renda diretamente na unidade. Todos os detalhes podem ser obtidos no contato (91) 98157-9840.

Serviço

Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, nº 589 (esquina com a Rua Manoel Barata)

Informações: (91) 98157-9840 - Sesc Casa da Música

(91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

