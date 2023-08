Seminário do programa ‘Territórios Sustentáveis’ reúne núcleos regionais e presidentes de sindicatos

Dez diretorias dos núcleos regionais e presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Estado, participaram, na última quarta-feira (16), do seminário do programa “Territórios Sustentáveis” (TS), com o objetivo de discutir ações que viabilizem a regularização fundiária, acesso às linhas de créditos, seguro rural, garantia de acesso aos mercados, além de outros serviços relacionados ao desenvolvimento da produção social e ambiental.

O encontro, realizado na sede do Palácio da Agricultura, foi promovido pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará (Semas) e Sistema Faepa/Senar/Fundepec/Sindicatos.

Na oportunidade, o evento reuniu presencialmente e por videoconferência, representantes de entidades estaduais, como Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), entidades federais como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e do setor privado, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Ao longo do dia, os integrantes das diretorias dos Núcleos Marajó (Soure); Guajarina (Castanhal); Bragantina (Capanema); Nordeste Paraense (Paragominas); Tocantins (Tucuruí); Carajás (Marabá); Sul Do Estado (Redenção); Transamazônica (Altamira); Baixo Amazonas (Santarém) e Tapajós (Itaituba), tiveram a oportunidade de tratar sobre os diversos assuntos que integram o programa do TS, a exemplo das possibilidades dos acessos às linhas de crédito para o fomento da produção no Estado. Os participantes conseguiram tirar dúvidas e entender mais sobre o tema, por meio da participação dos sistemas financeiros, Cresol, Sicred e Banpará.

O presidente do Sistema Faepa/Senar/Fundepec/Sindicatos, Carlos Xavier, destacou que “o seminário é uma iniciativa importante, porque possibilita elevar o nível de consciência política mais forte para nós paraenses, no sentido que a gente possa provocar o nosso movimento e tornar esse estado, o primeiro estado de desenvolvimento da nação brasileira. Temos tudo para isso. Precisamos fazer essa parceria e levar conhecimento que é objetivo maior desse encontro”, disse.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Anajás, Márcio Santos, disse que se sentiu muito agradecido por participar do seminário. “Tratar de assuntos ligados ao produtor rural, principalmente, nós de Anajás, que somos os pequenos produtores, e estarmos aqui nessa reunião, pudemos ouvir e falar, e isso é o suficiente para que o produtor rural do estado do Pará se desenvolva e consiga através do território sustentável fomentar essa área”, avaliou.

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz, destacou a importância dos territórios sustentáveis (Divulgação/Faepa)

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz, explicou que “resolvemos convidar vários entes estaduais e federais a participarem de uma discussão sobre território sustentável, e outras questões que envolvem a questão ambiental do Estado do Pará. Por exemplo, o território sustentável é extremamente importante, onde nós inclusive estamos buscando no Sebrae, a participação para que possamos comercializar melhor e orientar o nosso produtor na organização de micro e pequenas empresas, que possam dar a sua contribuição para que o agronegócio possa agregar mais valor à sua produção e poder comercializar”, exemplificou.

A diretora técnica do Sebrae, Domingas Ribeiro, explicou que o Sebrae tem como estratégia no seu planejamento o agronegócio. “Por isso, a importância do Sebrae estar presente neste grande seminário, onde nós discutimos ações para o produtor rural, empreendedorismo rural, capacitações e tudo o que pudermos melhorar e facilitar a vida do agronegócio do Estado do Pará”, explicou.