Semana Santa terá programação cultural, religiosa e turística em Bragança

A Prefeitura de Bragança divulga a programação da Semana Santa, que reúne uma série de atividades culturais, religiosas e turísticas, fortalecendo a tradição e movimentando o município.

Entre os destaques da programação estão as encenações da Paixão de Cristo, com apresentações do Grupo Rosto e Arte e da Companhia de Teatro e Dança Art 7, realizadas em diferentes pontos da cidade, proporcionando momentos de fé, reflexão e cultura para a população.

A Semana Santa Bragantina também conta com a Feira do Produtor Bragantino, com venda de pescado e produtos regionais, além de apresentações culturais e feira de artesanato.

Feira do Produtor Bragantino terá venda de pescado e produtos regionais (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

Outra atividade que integra a programação é o Walking Tour Religioso – Bragança Através da Fé, que convida moradores e visitantes a conhecerem pontos históricos e religiosos do município.

A encenação da Via Sacra é um dos momentos mais aguardados pelo público (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

Durante toda a programação, o público também poderá contar com o Ponto de Informação Turística (PIT) e com o guiamento no Mirante de São Benedito, ampliando a experiência dos visitantes.

A Semana Santa Bragantina reforça a identidade cultural do município, unindo fé, tradição e turismo, e convida toda a população a participar desse momento especial.

Confira a programação:

📍 Encenações teatrais:

* 29/03, às 20h – Praça do Perpétuo Socorro

* 03/04, às 19h – Paróquia São João Batista

* 03/04, às 19h – Orla do Rio Caeté



📍 Feira do Produtor Bragantino:

* 01 e 02/04, das 7h às 14h



📍 Walking Tour Religioso:

* 03 e 04/04, às 8h30 – Praça das Bandeiras



📍 Artesanato Bragantino:

* 03 e 04/04, das 16h às 21h – Largo de São Benedito

