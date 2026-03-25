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Semana Santa terá programação cultural, religiosa e turística em Bragança

Agenda inclui encenações da Paixão de Cristo, feira do produtor e exposição de artesanato

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Bragança
fonte

Apresentações ocorrerão em vários pontos da cidade (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

A Prefeitura de Bragança divulga a programação da Semana Santa, que reúne uma série de atividades culturais, religiosas e turísticas, fortalecendo a tradição e movimentando o município.

Entre os destaques da programação estão as encenações da Paixão de Cristo, com apresentações do Grupo Rosto e Arte e da Companhia de Teatro e Dança Art 7, realizadas em diferentes pontos da cidade, proporcionando momentos de fé, reflexão e cultura para a população.

A Semana Santa Bragantina também conta com a Feira do Produtor Bragantino, com venda de pescado e produtos regionais, além de apresentações culturais e feira de artesanato.

image Feira do Produtor Bragantino terá venda de pescado e produtos regionais (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

Outra atividade que integra a programação é o Walking Tour Religioso – Bragança Através da Fé, que convida moradores e visitantes a conhecerem pontos históricos e religiosos do município.

image A encenação da Via Sacra é um dos momentos mais aguardados pelo público (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

Durante toda a programação, o público também poderá contar com o Ponto de Informação Turística (PIT) e com o guiamento no Mirante de São Benedito, ampliando a experiência dos visitantes.

A Semana Santa Bragantina reforça a identidade cultural do município, unindo fé, tradição e turismo, e convida toda a população a participar desse momento especial.

Confira a programação:

📍 Encenações teatrais:
* 29/03, às 20h – Praça do Perpétuo Socorro
* 03/04, às 19h – Paróquia São João Batista
* 03/04, às 19h – Orla do Rio Caeté 

📍 Feira do Produtor Bragantino:
* 01 e 02/04, das 7h às 14h

📍 Walking Tour Religioso:
* 03 e 04/04, às 8h30 – Praça das Bandeiras

📍 Artesanato Bragantino:
* 03 e 04/04, das 16h às 21h – Largo de São Benedito
 

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