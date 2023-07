Semana do Vovô Eletromóveis: poltronas reclináveis com 15% de desconto

Celebrado no dia 26 de julho no Brasil, o Dia dos Avós é uma data muito especial que retrata a importância dos progenitores no âmbito familiar. Com o objetivo de homenagear os avós, a Eletromóveis criou a Semana do Vovô, ação que oferece descontos especiais para as pessoas que adquirirem poltronas reclináveis no período de 24 a 31 de julho.

Ao longo da Semana do Vovô, todos os consumidores poderão comprar com 10% desconto, em até 10x sem juros nos cartões externos, em todas as unidades da Eletromóveis.

Segundo o gerente da loja, Mário Lima, a ideia de criar essa promoção partiu da diretora da Eletromóveis, Manoelle Barros, visando homenagear os idosos.

Durante todo o mês de julho, a Eletromóveis estará repleta de promoções. Até o dia 15 a loja realiza a quinzena do colchão, cama box e sofá-cama, com os seguintes descontos:15% para pagamento à vista e 10% para parcelamento nos cartões externos.

Quinzena do colchão Eletromóveis é uma ótima oportunidade de garantir conforto na hora de dormir (Divulgação/Eletromóveis)

Já na segunda quinzena do mês julho, de 17 a 22/07, a Eletromóveis irá realizar o festival dos roupeiros, que terá os mesmos descontos e condições da quinzena do colchão.

Dia dos Avós

O Dia dos Avós tem origem cristã e teve início no século XX, quando o papa Paulo VI escolheu o dia 26 de julho para homenagear os avós maternos de Jesus, Ana e Joaquim, que foram canonizados no século XVI pelo papa Gregório VIII.

De acordo com algumas pesquisas, netos que têm um grande laço emocional com seus avós obtêm uma variedade de benefícios importantes para toda a vida, são eles:

- Mentores: os avós ensinam e transmitem habilidades práticas e de conhecimento da vida;

- Apoio: eles conseguem oferecer conforto, encorajamento e ainda dão bons conselhos aos netos;

- Auxiliam na formação de caráter: ajudam os netos a serem éticos e responsáveis na vida em sociedade;

- Recreação: tentam organizar, facilitar e participar de atividades de lazer com os netos.

Presente em Capanema, Castanhal e Belém, a Eletromóveis é uma loja repleta de móveis e artigos de decoração, que estão de acordo com as novas tendência do mercado. Para saber mais e conferir os produtos, clique aqui.