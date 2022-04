Self storage é mais seguro do que depósitos convencionais

Os espaços de autoarmazenagem, ou self storage, estão se popularizando cada vez mais no Brasil nos últimos anos por representarem uma alternativa eficiente, segura e que oferece autonomia às pessoas e empresas que desejam guardar pertences de todos os tipos e tamanhos, pelo tempo que for necessário.

Diferente dos depósitos convencionais, que são galpões geralmente projetados para armazenamento de móveis mediante pagamento de um aluguel ou taxa, no self storage a decisão sobre o tamanho do espaço necessário e o controle de acesso está nas mãos do cliente, por se tratar de um depósito privativo.

Esse é um dos motivos que torna o self storage uma solução mais segura para guardar bens de valor sentimental ou material. Na Guardô Self Storage, todos os boxes são isolados e somente o próprio cliente tem acesso ao seu box, além de levar a chave consigo, o que garante total segurança na estocagem. Um sistema de segurança funciona 24h, com câmeras que monitoram todos os ambientes e a entrada e saída de pessoas dos espaços.

Solução ideal para todos

Móveis, pertences de mudança, mercadorias, documentos, arquivo de escritório, itens de colecionador e uma infinidade de outras coisas podem ser armazenados em um self storage, desde que não seja ilegal, perigoso, inflamável, perecível ou esteja vivo. O proprietário tem acesso livre aos seus objetos dentro do horário de funcionamento da empresa, basta portar a chave do cadeado e o código de segurança.

Para empresas, armazenar produtos e mercadorias em um self storage, além de tranquilidade, significa otimização de espaços e maior produtividade, ao manter em segurança itens que não são usados diariamente.

Outra vantagem é a flexibilidade para renovação do contrato pelo tempo que for preciso. Os planos mensais podem ser renovados sucessivamente e aqueles que necessitam de um período maior do que 6 meses, podem contratar o plano semestral.

A Guardô Self Storage está localizada em Belém, com uma ambientação agradável, sinalizada e totalmente segura.