Seleção de candidatos: Conheça a metodologia utilizada por mais de 50 Empresas no norte do Brasil

O processo de recrutamento e seleção de candidatos tem sido aprimorado com a utilização de metodologias que combinam a seleção por competências e por valores. A Cavalléro - agência de talentos é referência na região norte do Brasil por agregar as ações consideradas mais efetivas e utilizadas em mais de 50 empresas.

Segundo Wanderson Clecius, psicólogo e consultor comercial da Cavalléro, "a metodologia que utilizamos concilia duas das mais importantes técnicas de seleção. Esta abordagem busca alinhar as habilidades e comportamentos do candidato com os padrões culturais da organização, proporcionando uma avaliação integral das competências técnicas e interpessoais. Além disso, a metodologia inclui uma avaliação 360° do candidato, utilizando testes comportamentais para garantir uma análise completa de suas potencialidades e aderência à empresa”.

Na prática, essa metodologia é implementada através de dinâmicas que simulam situações reais do ambiente de trabalho, conforme explica Helena Cavalléro, diretora de RH. "As avaliações são feitas desde o momento da candidatura até o feedback para o candidato. Este processo permite identificar as soft skills, ou habilidades interpessoais, que são treináveis, e avaliar o que o candidato pode oferecer à empresa e vice-versa". Esta prática tem se mostrado eficaz para a identificação de talentos e para garantir que os candidatos selecionados estejam alinhados com as expectativas e necessidades da empresa.

Cavalléro - agência de talentos é referência em seleção e recrutamento na região norte (Foto: divulgação Cavalléro)

As empresas que adotam essa metodologia destacam-se por seu compromisso com a personalização do processo de contratação e a retenção de talentos, como menciona Jullie Amaral, psicóloga e analista de RH. "Nossa empresa se destaca pelo compromisso com a personalização do processo de contratação e o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo." Esse enfoque estratégico visa não apenas a contratação, mas também o sucesso a longo prazo das empresas, reduzindo os custos associados a processos mal executados. Lahire Cavalléro, diretor comercial, ressalta a importância de um processo bem-feito: "Um processo mal feito tem altos custos com retrabalho, treinamento, demissão e uma nova contratação."

5 Vantagens de contratar uma empresa de recrutamento e seleção de candidatos:

Redução de custos: Minimiza os gastos com retrabalho, treinamento, demissão e novas contratações. Expertise e experiência: Profissionais altamente capacitados e experientes garantem processos mais assertivos. Personalização do processo: Adaptação do processo de seleção às necessidades específicas de cada empresa. Retenção de talentos: Foco em estabelecer relacionamentos de longo prazo com os candidatos, aumentando a retenção. Avaliação integral: Metodologia que considera competências técnicas, habilidades interpessoais e testes comportamentais para uma análise completa do candidato.

Ao optar por uma empresa especializada em recrutamento e seleção, as organizações têm conseguido aprimorar significativamente seus processos de contratação, garantindo a escolha dos melhores profissionais e, consequentemente, o sucesso e crescimento sustentável dos negócios.