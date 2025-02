Seguro residencial se torna proteção essencial durante o inverno amazônico

Com a chegada do inverno amazônico, caracterizado por chuvas intensas e ventanias, aumenta a preocupação com a segurança dos imóveis na região. Nesse período, os imóveis podem ser afetados por problemas estruturais significativos, incluindo inundações, deslizamentos de terra, danos à fundação, danos ao telhado e problemas elétricos. Além disso, a infiltração de água pode comprometer a estrutura do imóvel, enquanto descargas elétricas podem causar danos a equipamentos eletrônicos.

Segundo Carla Ferreira, assessora de produtos e serviços do Sicredi, para minimizar esses riscos, a contratação de um seguro residencial é uma alternativa viável. As apólices cobrem danos causados por vendavais, tempestades e outros eventos climáticos severos. O seguro ainda pode incluir coberturas para danos elétricos, roubo, incêndio, explosão, impacto de veículos, quebra de vidros e responsabilidade civil.

A especialista acrescenta que o perfil dos clientes que mais contratam seguros residenciais na região amazônica geralmente envolve pessoas que vivem em áreas de maior risco, como locais sujeitos a inundações e deslizamentos, além de famílias que possuem imóveis de alto valor ou histórico de sinistros. No entanto, a profissional pontua que qualquer imóvel está sujeito a eventualidades, tornando o seguro uma opção relevante para todos.

Os valores das apólices variam de acordo com a localização do imóvel, seu valor de mercado, o índice de sinistralidade da região e as coberturas escolhidas. “A apólice do seguro residencial do Sicredi pode ser feita em módulos, agregando diversas coberturas e garantias especiais ou acessórias, permitindo ao segurado escolher as que são mais adequadas às suas necessidades”, explica.

Outro diferencial do seguro oferecido pelo Sicredi é a possibilidade de proteção não apenas para a estrutura do imóvel, mas também para o conteúdo interno. No momento da contratação, o segurado poderá escolher se deseja contratar a cobertura somente para o prédio, somente para o conteúdo ou para ambos.

“Outras vantagens incluem a facilidade na contratação – que pode ser feita diretamente pelo aplicativo da conta –, assistências 24 horas, flexibilidade nas coberturas, possibilidade de parcelamento, sorteios mensais e cobertura para atividades comerciais desenvolvidas na residência. Além disso, o Sicredi oferece um atendimento personalizado e soluções financeiras integradas”, ressalta a assessora.

Em caso de sinistro, o segurado deve entrar em contato com a seguradora imediatamente, a qual enviará um perito para avaliar os danos e, após a inspeção, o segurado deve fornecer a documentação necessária para comprovar o sinistro. O processo de indenização será iniciado após a avaliação dos danos.

Para aqueles que ainda não possuem seguro residencial e desejam contratar antes do auge do inverno amazônico, a recomendação é agir o quanto antes.

“Verifique as coberturas oferecidas e escolha uma apólice que atenda suas necessidades específicas. O seguro residencial pode ser personalizado conforme as necessidades do cliente. Isso inclui a escolha das coberturas, valores de indenização e serviços adicionais, permitindo que o segurado pague apenas pelo que realmente precisa. Também é importante revisar a apólice regularmente para garantir que ela continue adequada ao que você precisa”, orienta a especialista do Sicredi.