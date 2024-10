Seguem abertas as inscrições ao I Prêmio de Jornalismo do TCE-PA

Com o tema “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania”, o I Prêmio de Jornalismo da instituição, continua com as inscrições abertas até o dia 30 de novembro.

Serão aceitos trabalhos produzidos por jornalistas profissionais com registro no Ministério do Trabalho de todas as regiões do Pará e veiculados nas modalidades de telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso e webjornalismo.

Entre os critérios de avaliação serão observados a vinculação com o tema, relevância social, qualidade editorial e jornalística, profundidade da abordagem, inovação e criatividade na apresentação das informações.

“Este prêmio é uma homenagem e um incentivo àqueles que se dedicam à nobre missão de informar, de esclarecer e fiscalizar, pilares essenciais para a construção de uma democracia forte e transparente. A iniciativa de distinguir os profissionais da imprensa falada, digital, escrita reforça o compromisso do Tribunal de Contas do Estado com a transparência pública, o controle social e a boa governança’, destacou a Presidente do TCE-PA, Conselheira Rosa Egídia.

Os três primeiros colocados em cada categoria serão contemplados com valores em dinheiro. O primeiro lugar receberá R$ 6,5 mil; o segundo lugar R$ 3,5 mil e o terceiro receberá R$ 2 mil. Os vencedores também receberão certificados de reconhecimento pela premiação.

A previsão é de que o resultado final do Prêmio TCE-PA de Jornalismo seja divulgado em dezembro deste ano durante a sessão plenária, no portal e redes sociais do Tribunal de Contas. A cerimônia de premiação dos vencedores será em janeiro de 2025.

O objetivo da premiação, iniciativa histórica em 77 anos de atuação da Corte de Contas, lançado no dia 19 de setembro, é promover a valorização de jornalistas que produzirem conteúdos jornalísticos relacionados ao trabalho do Tribunal no fortalecimento do controle social, cidadania e transparência pública.

Fortalecimento da cidadania

Nesse sentido, o TCE-PA com o intuito de fomentar o controle social na sociedade paraense, instituiu o Programa TCE Cidadão por meio da Resolução 18.136/2011, que por meio de palestras já alcançou um público de 55.541 pessoas entre estudantes do Ensino Fundamental e Médio, universitários e comunitários, entre 2013 a 2023.

De janeiro até a primeira semana de outubro deste ano foram realizadas ações do TCE Cidadão nas Escolas, Universidades e Comunidades em municípios das Regiões de Integração do Guajará, Carajás, Baixo Amazonas e Lago de Tucuruí, como Belém e Distrito de Icoaraci, Marabá, Santarém e Novo Repartimento, entre outros, alcançando um público de mais de 1.000 pessoas.

Como um dos destaques da repercussão do Programa, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Palmira Gabriel, localizada no bairro Tenoné, em Belém, lançou no final de 2023 o Projeto “Palmira Cidadã”, uma iniciativa inspirada no TCE Cidadão. O projeto escolar contou com uma exposição interativa com alunos da 8ª série do ensino fundamental sobre o Tribunal de Contas e o seu papel na sociedade. No total, foram mobilizados 30 alunos, que apresentaram um tour dividido em cinco etapas com as informações sobre a Corte de Contas.

Serviço:

I Prêmio de Jornalismo TCE-PA

Categorias: telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso e webjornalismo

Inscrições: até o dia 30 de novembro de 2024, no site

Informações:

Telefone: (91) 3210-0593 / (91) 3210-0594 / (91) 99204-4494

E-mail: premiodejornalismo@tcepa.tc.br