Sebrae: programa Inova Amazônia está com as inscrições abertas

Essencial para o desenvolvimento da economia de um país, o empreendedorismo é capaz de gerar mais empregos formais para a população, além de ajudar na criação de produtos e serviços para o mercado. Diante desse cenário, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae-PA) realiza o programa Inova Amazônia, que tem o objetivo de fortalecer a bioeconomia na região amazônica. A iniciativa está com as inscrições abertas para capacitações até o dia 07 de novembro, para empreendimentos com pequenos negócios ligados à bioeconomia.

Os interessados que desejam conquistar o mercado e se preparar para receber investimentos, podem se inscrever gratuitamente para o módulo Tração do Inova Amazônia 2023, diretamente pelo site do Sebrae. Nessa fase, são ofertadas diversas capacitações e uma bolsa no valor de até R$ 39 mil.

Segundo o Sebrae, a intenção do programa é estimular empreendimentos que já existem ou novos negócios a pesquisarem e utilizarem conscientemente a biodiversidade, de maneira que seus recursos sejam renovados durante o uso.

Módulo

O módulo Tração tem duração de seis meses, sendo voltado para o fortalecimento de negócios existentes, conquista de mercado, preparação para receber investimentos e melhorar o desempenho em nível nacional e internacional. Além disso, serão realizadas capacitações coletivas e mentorias individuais, bem como atividades para formar redes de contatos e conexão com o mercado.

Essa fase do Inova Amazônia vai selecionar até 20 projetos, totalizando 180 propostas apoiadas nos nove estados da Amazônia Legal: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O resultado final sairá no dia 24 de novembro.

A seguir, confira algumas vantagens de empreender na Amazônia:

- Mercado de bioeconomia pouco explorado;

- Maior biodiversidade do mundo para geração de novos produtos;

- Grande potencial de geração de inovações sustentáveis;

- Produtos de origem da floresta mais famosa do mundo;

- Inovação como instrumento de conservação e preservação dos recursos naturais.

Para mais informações, acesse o site do Sebrae ou entre em contato com a Central de Relacionamento da instituição, por meio do número: 0800-570-0800.

Serviço:

Programa Inova Amazônia

Inscrições gratuitas

Inscrições: até 07 de novembro;

Resultado preliminar: 17 de novembro;

Prazo recursal: de 17 a 19 de novembro;

Resultado final: 24 de novembro;

Atividades: de janeiro/2024 a agosto/2024.