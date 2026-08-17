Sebrae oferece serviços e soluções para potencializar novos negócios em 2026

O Pará reúne 492 mil pequenos negócios registrados em 2026, segundo dados da Receita Federal. Para quem está começando a empreender, precisa organizar melhor a empresa ou busca novos caminhos para crescer, o Sebrae no Pará oferece serviços e soluções, em sua maioria gratuitos, voltados às diferentes etapas da jornada empreendedora.

Com o conceito “Seu negócio pede. O Sebrae tem”, a instituição apresenta alternativas para demandas que fazem parte do cotidiano de quem empreende. Entre elas estão orientações especializadas, soluções como o Empretec, seminário de desenvolvimento de comportamentos empreendedores reconhecidos internacionalmente, e o Sebraetec, que oferece consultorias tecnológicas e especializadas para promover inovação e aumento da competitividade dos pequenos negócios.

Mas o empreendedor também pode contar com consultorias, cursos, ferramentas e soluções nas áreas de gestão, marketing, inovação, sustentabilidade, transformação digital, acesso a mercados e crédito. Além disso, encontra apoio em temas estratégicos para o cenário atual, por meio de iniciativas como o Programa ALI e o Inova MEI, voltadas ao fortalecimento da inovação, produtividade e sustentabilidade dos negócios.

A proposta é aproximar os empreendedores das ferramentas disponíveis e mostrar que diferentes desafios de um negócio podem encontrar apoio especializado. As soluções atendem desde quem deseja transformar uma ideia em empresa até negócios já consolidados que procuram ampliar mercados e melhorar a gestão.

Mercado aquecido

Os pequenos negócios são um dos principais motores da economia paraense. Eles representam 97% das empresas do estado e foram responsáveis por 94% dos empregos formais gerados no Pará em 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisados pelo Sebrae/PA.

O crescimento do empreendedorismo também pode ser observado nos últimos anos. Em 2019, o Pará tinha cerca de 290 mil pequenos negócios registrados. Em 2026, esse número chegou a 492 mil, um aumento de 69%. No mesmo período, cresceu também a procura por informações, capacitações e outros serviços de apoio aos empreendedores. O Sebrae no Pará passou de 146.781 atendimentos em 2018 para 1,2 milhão em 2025. Do total de pessoas atendidas no último ano, 57% eram mulheres empreendedoras.

IMAGEM : Empreendedores podem contar com atendimentos nos 144 municípios paraenses. Foto: Carlos Borges.

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Pará, Domingas Ribeiro, a iniciativa torna mais fácil o acesso dos empreendedores às soluções que podem contribuir para o desenvolvimento dos negócios. Para isso, a meta da instituição é chegar a 1,5 milhão de atendimentos no estado este ano.

“Muitas vezes, o empreendedor enfrenta um desafio e não sabe por onde começar ou a quem recorrer, então o Sebrae/PA oferece caminhos para diferentes momentos dessa jornada, desde a pessoa que ainda está estruturando uma ideia até quem já possui uma empresa e precisa inovar, melhorar sua gestão, conquistar novos clientes ou ampliar mercados”, destaca.

Serviços e soluções no Sebrae/PA

PNBOX

Ferramenta digital que auxilia na construção do plano de negócio, permitindo estruturar ideias, analisar mercado, definir público-alvo, planejar finanças e avaliar a viabilidade do empreendimento. Acesse o site.

EAD Sebrae

Disponibiliza cursos online sobre empreendedorismo, gestão, marketing, inovação, finanças e vendas, contribuindo para a capacitação de futuros empresários e empreendedores. Acesse o site.

Entidade oferece consultorias personalizadas para vários pequenos negócios (Carlos Borges/Sebrae Pará)

Para quem já tem uma empresa

Emissor de NFe Sebrae

Ferramenta gratuita para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e outros documentos fiscais eletrônicos, facilitando a regularização e a gestão do negócio. Acesse o site.

App Sebrae

Permite acesso a conteúdos, cursos, atendimento remoto, emissão do DAS-MEI, controle financeiro e diversas ferramentas de apoio à gestão empresarial.

Acesse diretamente no App Sebrae

Fluxo Caixa

Ferramenta para registro e acompanhamento de receitas e despesas, contribuindo para o controle financeiro e para decisões mais seguras.

Acesse diretamente no App Sebrae

Planejadora Sebrae

Permite organizar informações financeiras, projetar cenários e estruturar planos de investimento, apoiando o crescimento sustentável das empresas.

Acesse: Planejadora Sebrae

Sebraetec

Desenvolvimento de produtos, sustentabilidade, design, qualidade e transformação digital. Acesse o site.

Portal Sebrae

Reúne conteúdos, ferramentas, consultorias, eventos e soluções voltadas ao desenvolvimento empresarial em diferentes estágios de maturidade. Acesse o site.

Sebrae Play

Plataforma de conteúdos sob demanda com cursos, palestras, entrevistas, séries e webinars sobre empreendedorismo, gestão, inovação e tecnologia. Acesse o site.

IMAGEM: Entidade oferece consultorias personalizadas para vários pequenos negócios. Foto: Carlos Borges.

Para quem deseja crescer, inovar e expandir



Empretec

Metodologia voltada ao desenvolvimento do comportamento empreendedor, com atividades práticas e desafios que estimulam competências essenciais para a gestão de negócios. Ajuda participantes a identificar oportunidades, assumir riscos calculados e fortalecer habilidades para empreender. Acesse o site.

ALI – Agente Local de Inovação

Programa que acompanha pequenas empresas na implementação de soluções inovadoras para aumentar produtividade, competitividade e faturamento. Conta com orientação especializada e acompanhamento contínuo para implantação de melhorias na gestão e nos processos empresariais. Disponível diretamente nas 13 agências regionais do Sebrae/PA.

MEI Inova+

Programa voltado aos Microempreendedores Individuais que desejam aumentar vendas, melhorar processos e incorporar inovação ao negócio, com acompanhamento especializado e aplicação prática de soluções inovadoras. Acesse o site

Serviço: Para conhecer os serviços, soluções e oportunidades disponíveis pelo Sebrae/PA, os empreendedores podem procurar uma das agências do Sebrae no Pará, presentes nas 13 regiões do estado, ou entrar em contato pelo telefone 0800-570-0800, que funciona 24 horas, e oferece atendimento via WhatsApp.

Também é possível acompanhar as capacitações gratuitas disponíveis na Loja Virtual do Sebrae no Pará e buscar atendimento em uma das 149 Salas do Empreendedor distribuídas nos 144 municípios paraenses.