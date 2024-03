Saúde mental veja quais são as vantagens de se ter bons relacionamentos interpessoais

Os relacionamentos interpessoais desempenham um papel crucial em nossa saúde física e mental, influenciando diretamente nosso bem-estar e qualidade de vida. Os indivíduos que mantêm conexões sociais significativas tendem a ter uma melhor saúde geral, menor incidência de doenças crônicas e uma maior longevidade. Além disso, bons relacionamentos contribuem para a redução do estresse, ansiedade e depressão, promovendo uma saúde mental equilibrada.

No dia a dia, a presença de relacionamentos saudáveis pode trazer benefícios significativos, como uma maior sensação de felicidade, apoio emocional nos momentos difíceis, estímulo para alcançar metas e objetivos, e uma maior sensação de pertencimento e conexão com o mundo ao nosso redor. A qualidade dessas relações impacta diretamente na nossa qualidade de vida, influenciando nossa autoestima, confiança e capacidade de lidar com desafios cotidianos.

Cultivar e manter bons relacionamentos interpessoais deve ser valorizado como um investimento em saúde e bem-estar. Ao priorizar a construção de laços positivos com amigos, familiares, colegas e comunidade, a pessoa fortalece não apenas nossa saúde física e mental, mas também enriquece as experiências de vida.

Juliana Chagas, psicóloga foi a convidada especial de Dayane Baía (Foto: André Oliveira)

O assunto foi um dos principais destaques do episódio #4 da segunda temporada do podcast "Entre Nós". A psicóloga Juliana Chagas foi a convidada especial de Dayane Baía. Durante a conversa, Juliana Chagas compartilhou insights valiosos sobre como os relacionamentos interpessoais podem impactar de forma positiva em cada indivíduo.

Para conferir esse episódio, basta acessar o Libplay em www.oliberal.com/play ou escolher a sua plataforma de streaming favorita. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre como os relacionamentos saudáveis podem transformar sua qualidade de vida. Aproveite e desfrute desse conteúdo oferecido por maxdomini.