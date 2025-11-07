Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

+Saúde: linha de produtos saudáveis do +B Supermercados inspira bem-estar à mesa

Linha conta com diversidade de produtos, como sucos naturais, frutas e hortaliças já cortadas e higienizadas, entre outros

Conteúdo sob responsabilidade do +B Supermercados
fonte

Linha é pensada para quem busca uma alimentação prática e equilibrada (Divulgação/+B Supermercados)

Com o olhar voltado para o bem-estar e o cuidado com as pessoas, o +B Supermercados possui uma linha variada de produtos, a +Saúde, uma seleção especial de produtos pensada para quem busca uma alimentação mais equilibrada, leve e natural — sem abrir mão do sabor.

Mais do que uma marca, a +Saúde é um reflexo do propósito que move o +B: levar qualidade, confiança e afeto para dentro dos lares paraenses. Cada produto carrega um pedacinho desse compromisso com a vida saudável — com ingredientes naturais, combinações equilibradas e o toque de quem faz questão de oferecer o melhor todos os dias.

Entre os destaques da linha estão os sucos naturais, bolos fits, frutas e hortaliças já cortadas e higienizadas, além da tradicional salada de frutas +Saúde, prática e deliciosa. Tudo é pensado para facilitar o dia a dia sem abrir mão do frescor e da qualidade que são marca registrada.

image Linha de sucos de frutas é preparada com ingredientes naturais e selecionados (Divulgação/+B Supermercados)

Afinal, saúde é isso mesmo: uma escolha que se compartilha em volta da mesa, com amor e sabor.

Confira onde encontrar a linha +Saúde no +B Supermercados:

Unidade Plaza: avenida Governador José Malcher, nº2388. Esquina com 14 de Abril. -

Unidade Tapanã: rodovia do Tapanã, nº597.

Unidade Alcindo: avenida Alcindo Cacela, nº1848. Entre Nazaré e Gentil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

saúde

alimentacaosaudavel

maisbaratomelhorcompra2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda