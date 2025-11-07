+Saúde: linha de produtos saudáveis do +B Supermercados inspira bem-estar à mesa

Com o olhar voltado para o bem-estar e o cuidado com as pessoas, o +B Supermercados possui uma linha variada de produtos, a +Saúde, uma seleção especial de produtos pensada para quem busca uma alimentação mais equilibrada, leve e natural — sem abrir mão do sabor.

Mais do que uma marca, a +Saúde é um reflexo do propósito que move o +B: levar qualidade, confiança e afeto para dentro dos lares paraenses. Cada produto carrega um pedacinho desse compromisso com a vida saudável — com ingredientes naturais, combinações equilibradas e o toque de quem faz questão de oferecer o melhor todos os dias.

Entre os destaques da linha estão os sucos naturais, bolos fits, frutas e hortaliças já cortadas e higienizadas, além da tradicional salada de frutas +Saúde, prática e deliciosa. Tudo é pensado para facilitar o dia a dia sem abrir mão do frescor e da qualidade que são marca registrada.

Linha de sucos de frutas é preparada com ingredientes naturais e selecionados (Divulgação/+B Supermercados)

Afinal, saúde é isso mesmo: uma escolha que se compartilha em volta da mesa, com amor e sabor.

Confira onde encontrar a linha +Saúde no +B Supermercados:

Unidade Plaza: avenida Governador José Malcher, nº2388. Esquina com 14 de Abril. -

Unidade Tapanã: rodovia do Tapanã, nº597.

Unidade Alcindo: avenida Alcindo Cacela, nº1848. Entre Nazaré e Gentil.