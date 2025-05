Saúde do idoso: saiba a importância e os principais cuidados

A saúde na terceira idade é essencial para a qualidade de vida e longevidade, o que exige cuidados específicos, como a prática de exercício físico e alimentação, além da realização regular de fisioterapia, consultas e exames.

Em 2024, o Brasil tinha aproximadamente 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 15,8% da população total do País, segundo o Censo 2022. Este número representa um aumento de 56% em relação a ano de 2010.

De acordo com Iranete França, coordenadora do curso de fisioterapia do Centro Universitário Fibra, esses cuidados na terceira idade são importantes em vários aspectos, principalmente quando se trata da prevenção de doenças.

“É fundamental que o idoso seja uma pessoa ativa e que ele tenha essa independência funcional. Então, o que importa é que ele consiga realizar suas atividades diárias. Tudo isso é importante nesse cenário de prevenção e de saúde da pessoa idosa”, destaca Iranete França.

Bem-estar

Vale ressaltar que alguns idosos preferem se isolar e reduzir o círculo de convívio e amizades, porém esse tipo de ação é prejudicial para o corpo e para a mente do idoso. Visto isso, passear, cozinhar e estar entre amigos são maneiras de manter o cérebro ativo e jovem, o que acaba promovendo o bem-estar físico e reduzindo a ocorrência de depressão e perdas cognitivas.

O Centro Universitário Fibra realiza, por meio do curso de fisioterapia, atendimentos às pessoas idosas que têm disfunções musculoesqueléticas. “Temos conseguido acompanhar esse público nos nossos projetos de extensão e proporcionar mais qualidade de vida para eles”, finaliza Iranete França.