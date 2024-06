São João de Marituba 2024 trará seis dias de festa na Praça da Matriz

O maior arraial da Região Metropolitana está de volta, a partir do dia 25 de junho, Marituba inicia as festividades de São João na Praça Matriz do município. Serão seis dias de festa com o tema: “Um amor de São João”.

As festividades seguem até o dia 30 de junho e prometem movimentar a cidade, com uma programação variada para toda a família que inclui apresentações musicais, concurso de quadrilhas juninas e barracas com comidas tradicionais. Entre as atrações confirmadas estão grupos de quadrilha junina, shows de artistas locais e regionais, além da banda de forró, conhecida nacionalmente, Tropykália.

O São João de Marituba é realizado pela Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Para a secretária da Secult, Barbara Besteiro, o objetivo do evento é resgatar e celebrar as tradições juninas.

São João de Marituba é realizado pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Foto: Comunicação Marituba)

“O São João Marituba visa promover a nossa cultura local, oferecendo entretenimento à população com segurança. Então para este ano, o público pode esperar por muita festa e alegria com várias atrações musicais e o tradicional concurso de quadrilhas” - Barbara Besteiro.

A expectativa é de que a festa atraia um grande público, não só de Marituba, mas também de cidades vizinhas, contribuindo para o fortalecimento do comércio local e para a economia da região.

Atração Nacional

Uma das maiores atrações do arraial de Marituba será a banda Tropykália conhecida pelo seu grande sucesso “Planeta de Cores”. Ao longo de sua história, a banda, que nasceu em 1997, já lançou doze discos e gravou dois DVDs. Na internet são cerca de 300 milhões de visualizações e mais de 700 mil fãs nas redes sociais.

Neste ano o São João de Marituba também terá atrações como Marcinho Carrera, Rebeca Lindsay, Banda AR 15 e Viviane Batidão.

Serão seis dias de festa com o tema: “Um amor de São João” (Foto: Comunicação Marituba)

Confira a programação completa do São João de Marituba

São João de Marituba – Um Amor de São João

Data: 25/06 a 30/06

Horário: a partir das 20h

Local: Praça Matriz de Marituba

Terça-feira – 25 de junho

Marcinho Carreira

Forró Tropykália

Crocodilo

Quarta-Feira – 26 de junho

Kelvis Maudonato

Rebeca Lindsay

Eric Land

Super Pop

Quinta-feira – 27 de junho

Boi Bumbá de Marituba

Grupo Pará Folclórico Guardiões

Grupo Curimbó Umari

Grupo Guerreiros do Boi

Grupo Etnias da Dança

Grupo Amazonidas

Banda Xeiro Verde

Banda AR 15

Sexta-feira – 28 de junho – Concurso de Quarilhas Mirim e Caricata

Quadrilha infantil roceiros da colônia

Quadrilha infantil brilhantes na roça

Quadrilha infantil lírio junino

Grupo Os originais do Carimbó

Quadrilha Cômica As apimentadas do Mário Couto

Quadrilha Cômica As pererecas voadoras

Quadrilha Cômica As caricatas

Banda Forró do Bacana

Sábado – 29 de junho – Concurso Municipal de Quadrilhas

Quadrilha roceiros do amor

Quadrilha roceiros da juventude

Quadrilha mensageiros da luz

Quadrilha encanto junino

Quadrilha sensação maritubense

Quadrilha cheiro cheiroso

Quadrilha encanto dos brotinhos

Quadrilha alegria junina

Anúncio das campeãs

Domingo – 30 de junho

Reapresentação da Quadrilha que ficou em 3º lugar

Reapresentação da Quadrilha que ficou em 2º lugar

Reapresentação da Quadrilha que ficou em 1º lugar

Banda Fruto Sensual

MC Dourado

Viviane Batidão