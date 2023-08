Salinópolis: sempre uma boa temporada

Salinópolis, também conhecida como "Salinas", é um dos destinos de praia mais populares no Pará, atraindo turistas de todo o país. Enquanto a alta temporada, principalmente durante o Verão Amazônico em julho, costuma ser o momento em que muitos visitantes buscam aproveitar o sol, a areia e o agito, a média e baixa temporada podem ser uma boa escolha para quem deseja experienciar a região de maneira mais tranquila e econômica.

Cristina Sayuri, moradora de Belém do Pará, costuma passar suas férias sempre na cidade. Ela destaca que prefere os dias mais tranquilos da baixa temporada. "Eu prefiro visitar Salinópolis neste período, pois os valores das estadias nos resorts ficam mais em conta e têm menos pessoas na cidade", diz ela. A redução dos valores é bastante atrativa para os turistas, que preferem um pouco mais de sossego.

Ela ressalta, também, outras vantagens. "A alta temporada é no período de férias escolares, então, acaba que em qualquer região turística é comum ter mais pessoas e consequentemente, mais filas, por exemplo. Acaba que tudo fica mais demorado, por isso prefiro sempre viajar em outros períodos”, complementa.

Cristina Sayuri, ao lado da família, é frequentadora de Salinas durante a baixa temporada (Divulgação)

Cristina compara suas experiências em alta temporada em outros destinos: "Eu já tive experiências em viajar na alta temporada para o Nordeste, ali já pude perceber que é uma época em que tudo está mais caro, desde aluguel de carro, hospedagem, até a alimentação. As cidades ficam muito cheias”, destaca.

Comodidade e conforto

O gerente do Salinas Exclusive Resort, localizado próximo à Praia do Atalaia, Fábio Marcelo de Oliveira, reforça que mesmo em baixa temporada os serviços continuam sendo realizados com atenção e excelência.

"Além das áreas de lazer e entretenimento, podemos contar também com os preços acessíveis para a visitação dos pontos turísticos, onde os hóspedes aproveitam melhor a experiência", destaca.

Em baixa temporada, apesar dos preços serem mais acessíveis e o fluxo de pessoas mais reduzido, o resort continua com programações especiais. "Embora o fluxo de pessoas possa ser um pouco mais reduzido, oferecemos várias opções para entretenimento e relaxamento, como Spa, salão de beleza, academia e atividades recreativas, além disso, os hóspedes podem aproveitar todas as áreas de lazer com tranquilidade e conforto", finaliza o gerente.