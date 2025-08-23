Salinas: praias paradisíacas são os destaques da região

A praia do Atalaia, localizada no município de Salinópolis, no nordeste do Pará, é conhecida por suas ondas e extensa faixa de areia. O local é o destino ideal para quem gosta de aventuras como surfe e kitesurf. Além disso, é possível aproveitar as delícias das barracas à beira-mar.

A websérie "+ Que um destino turístico: Salinas", um projeto que tem a finalidade de mostrar porque Salinas é muito mais do que um ponto turístico, destaca as praias mais lindas da cidade. Desde as mais famosas até as menos conhecidas, cada uma tem seu charme e oferece experiências especiais.

Lugares paradisíacos

Para quem ama descobrir lugares, a Ponta dos Pardais é uma parada obrigatória. Com suas formações rochosas e piscinas naturais que se revelam na maré baixa, é um verdadeiro paraíso para explorar e relaxar. Além disso, existe a Ponta do Espadarte, um cenário encantador que combina natureza e contemplação.

Para aproveitar as praias com conforto, é essencial contar com um lugar que ofereça descanso e estrutura completa após um dia cheio de aventuras. Piscinas, quartos aconchegantes e espaços pensados para o seu bem-estar fazem toda a diferença para recarregar as energias.

No próximo episódio, a websérie "+ Que um destino turístico: Salinas", vai explorar os sabores da cidade com o tema: Gastronomia em Salinas.