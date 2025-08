Salinas: entenda porque a cidade é um dos locais mais procurados no Verão

Há cerca de 210 quilômetros de distância de Belém, a cidade de Salinópolis, mais conhecida como Salinas, é um dos destinos turísticos mais procurados no Pará, principalmente durante o verão. Com belas praias, uma atmosfera animada, sua história, natureza e estilo de vida únicos, a cidade, localizada no litoral paraense, atrai visitantes do mundo todo.

A websérie "+ Que um destino turístico: Salinas", um projeto que tem a finalidade de mostrar porque Salinas é muito mais do que um ponto turístico, destaca o que há de melhor na cidade.

Salinas está inserida na região da Amazônia Atlântica, um ecossistema rico em biodiversidade, que une floresta, mar e rios em um só lugar, formando paisagens únicas e influenciando diretamente o modo de vida, a economia e os sabores da região. Com paisagens que combinam céu e mar, além de áreas verdes preservadas, Salinas oferece experiências especiais em cada canto.

Sabores que contam histórias

A culinária de Salinas reúne a tradição amazônica com toques de modernidade. Com pratos ricos em frutos do mar e ingredientes regionais, os turistas têm o privilégio de degustar pratos únicos, saborosos e cheios de regionalidade.

Gastronomia rica em sabores regionais é um dos principais atrativos dos restaurantes da GAV Resorts (Divulgação/GAV Resorts)

No restaurante da GAV Resorts, o Chef Diego aposta no uso de ingredientes locais para criar experiências gastronômicas que surpreendem em cada detalhe.

"A gastronomia paraense é muito rica. Tem pratos de peixes, camarões, frutas. Mas os pratos que eu indico são os tradicionais, como o tacacá, o vatapá, tem pratos com caranguejo, como as casquinhas. São muitos pratos regionais, que o pessoal vem de fora para conhecer. Os ingredientes tradicionais do Pará que não podem faltar é o famoso tucupi, o jambu, os peixes que quem vem de fora vem, justamente, para comer esses peixes locais", destaca o chef de cozinha, Diego Clemente.

Os pratos são preparados com referências da gastronomia regional, agregando um sabor único com preparações diferenciadas. "Para dentro do resort, a gente traz um tom sofisticado nas preparações com ingredientes mais frescos e finalizações mais elaboradas. A gente traz essa referência da gastronomia local, como caranguejos e peixes, fazendo finalizações com técnicas mais sofisticadas", complementa o profissional.

Consciência ambiental

O crescimento de Salinas vem acontecendo aliado à conscientização ambiental. Os projetos de urbanização são pensados de forma estratégica, respeitando a paisagem natural. Além disso, a população atua, cada vez mais, de forma engajada em práticas sustentáveis, garantindo a preservação ambiental da cidade.

Esse crescimento se reflete nos empreendimentos da GAV Resorts, que oferecem aos turistas o que há de melhor em hospedagem, combinando conforto, lazer e uma estrutura completa para toda a família.

Para quem sonha em ter uma casa de férias sempre que precisar, uma opção prática e inteligente é a multipropriedade. "A multipropriedade é um modelo de negócio que já existe há mais de 60 anos. A GAV se agarrou nesse modelo de sucesso e trouxe para o Pará, há 10 anos, a oportunidade para que as famílias que gostam de qualidade e conforto, terem o seu imóvel de férias. Porém, pagando apenas pelo tempo que elas vão realmente utilizar", explica a gerente comercial da GAV Resorts, Núbia Magalhães.

Hospedagens da GAV Resorts oferecem conforto, lazer e uma estrutura completa para toda a família (Divulgação/GAV Resorts)

No próximo episódio da websérie "+ Que um destino turístico: Salinas", você vai entender como a temporada de verão transforma a cidade, tornando-a ainda mais atrativa para os turistas.