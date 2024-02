Salinas: dicas para uma viagem inesquecível

O início do ano é uma excelente oportunidade para tirar alguns dias com a família e amigos, escapando da rotina e do estresse do trabalho. As férias escolares e o período que antecede o Carnaval são ideais para programar uma viagem. Salinópolis/PA, mais conhecida como Salinas, é o destino perfeito para quem busca descanso, divertir-se em belas praias e aproveitar a vida noturna à beira-mar. A diversidade do litoral amazônico atrai visitantes de todas as regiões do Brasil.

Como chegar?

O ponto de partida para a cidade litorânea é Belém. O transporte até Salinas pode ser realizado de carro, ônibus ou avião.

Quando ir?

Salinas é um destino que pode ser desfrutado durante todo o ano, graças à sua temperatura média de 27ºC. A constância climática possibilita que os turistas programem sua estadia conforme sua conveniência.

Quantos dias ficar?

O tempo ideal de estadia na cidade varia de acordo com a disponibilidade e o interesse do visitante. Em uma visita de 3 dias, é possível explorar algumas praias, o Lago da Coca-Cola e as dunas de areia. Para uma experiência mais completa, um período de 5 a 10 dias permite aproveitar a vida noturna na orla do Maçarico, visitar a Praia da Marieta e desfrutar da programação dos resorts.

O que fazer?

Praia de Atalaia: Reconhecida como a praia mais prestigiada de Salinas, destaca-se por sua extensa faixa de areia e completa infraestrutura com restaurantes e diversas opções de atividades aquáticas.

Orla do Maçarico: Com 2 km de calçadão, é ideal para uma noite animada, repleta de bares e restaurantes.

Praia do Farol Velho: Uma opção mais tranquila e afastada do agito.

Lago da Coca-Cola: Com águas limpas e escuras, o lago é cercado por dunas de areia, proporcionando um ótimo local para passeios de quadriciclos.

Orla de Cuiarana: Localizada a 10 km do trevo de entrada de Salinas, oferece uma vista bonita do rio, com rampa de acesso para barcos que proporcionam passeios para as ilhas da Amazônia Atlântica.

Onde ficar?

A GAV Resorts oferece um complexo hoteleiro com opções de hospedagem nos Salinas Park, Premium e Exclusive. Conforto, comodidade e entretenimento para toda a família; os resorts ficam a apenas 1,3 km da Praia de Atalaia.

Onde comer?

Feirinha na Praça dos Resorts: Com diversas opções de food trucks, destaca-se por oferecer variedades gastronômicas, sendo um local agradável para convivência em família.

Balacool Beach: Localizado na Praia de Atalaia, o restaurante e bar oferece um cardápio variado, além de atrações musicais ao vivo.

Marujos Grill: Localizado na Praia do Farol Velho, oferece uma gastronomia regional variada, em um ambiente convidativo e agradável.