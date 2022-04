Saiba quais produtos de limpeza que não podem faltar na sua casa

Quando o assunto é limpeza e higiene, existe uma enorme lista de produtos específicos para cada canto da casa, com diferentes aromas, marcas e cores. Mas na hora das compras, a escolha deve ser feita com atenção, considerando qual item se adapta melhor ao estilo de vida do comprador.

Hoje, a praticidade e versatilidade dos produtos são atrativos e importantes características na hora de colocar uma mercadoria no carrinho. Por isso, é essencial entender qual a função principal de cada produto e no quanto ele vai ajudar na hora da faxina, além de que uma escolha assertiva ajuda a economizar.

Confira a lista dos produtos de limpeza que não podem faltar no seu carrinho de compras:

1. Álcool

O álcool é um desinfetante utilizado para limpar locais com vírus e bactérias, mas que também é ótimo na limpeza de vidros, metais e espelhos. Porém, não deve ser utilizado em superfícies emborrachas, pois danifica esse tipo de material. E uma dica: não utilizar em áreas muito grandes, já que o seu tempo de evaporação é muito curto, assim causando desperdício do produto.

2. Detergente

Com base neutra, o detergente auxilia em limpezas menos profundas e mais engorduradas. É prático por ser utilizado com uma esponja e retirado com água, além de não danificar nenhum material. Logo, pode ser usado em todos os tipos de superfícies, desde que não seja misturado com outros produtos.

3. Desengordurante

Sua principal ação é quebrar as moléculas de gordura das superfícies, assim, o desengordurante torna a limpeza muito mais prática e rápida. Locais engordurados por cozimento de alimentos como pias, balcões, fogões e depuradores são as principais áreas de utilização deste produto, aliado a praticidade de ser manipulado diretamente nas superfícies e retirado com água.

4. Sabão – em barra, de coco e em pó

Há várias versões do sabão e todas são muito práticas e auxiliam na hora da faxina pesada. O sabão em barra e de coco são detergentes e desengordurantes e podem ser utilizados na limpeza de roupas, superfícies, sapatos e de materiais em que não se sabe ao certo qual produto específico para a limpeza. Ao utilizar qualquer tipo de sabão, deve-se retirar o produto com muita água para não deixar resíduos, visto que, em algumas ocasiões, ele pode corroer o material.

5. Água sanitária

A água sanitária é outro produto muito versátil e que pode ser utilizado de várias formas. Ela é um alvejante, mas também um desinfetante, muito eficaz em limpeza de roupas brancas, pisos e azulejos. Muito aplicada na limpeza de locais sujos, deve ser diluída em água e destinada, preferencialmente, a locais com ventilação, pois o cheiro pode ser muito forte e causar reações alérgicas em pessoas e animais.

6. Desinfetante

Bastante utilizado como o toque final da limpeza para dar um cheiro agradável ao ambiente, o desinfetante também tem a ação de esterilizar o local. É usado, principalmente, em pisos e equipamentos. O indicado é que o local seja limpo antes da aplicação do desinfetante para uma ação mais efetiva.

7. Limpa-vidros

São produtos com capacidade de remover manchas e sujeiras, além de proporcionar brilho em vidros de janelas, portas, móveis e para-brisas de automóveis. Seu uso é prático já que é aplicado diretamente na superfície, mas exige remoção de toda a espuma formada para evitar manchas no material.

8. Multiuso

Esses produtos são, como o próprio nome já diz, muito versáteis. Podem ser utilizados em fogões, pias, azulejos, materiais plásticos, mesas e superfícies que contenham muita gordura. Os multiusos além de limpar, neutralizam os odores dos alimentos e deixando um cheiro agradável no ambiente.

Esses são os produtos que não podem faltar na sua lista de compras e todos eles, com uma ampla variedade de marcas, podem ser encontrados no Atacadão.