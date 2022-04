Saiba quais são os principais tipos de alergia e como tratá-las

Reações do sistema imunológico a algum tipo de substância, as alergias que mais afetam as pessoas são: respiratórias, cutâneas, alimentares, medicamentosas e também as ocasionadas por picadas de insetos, pelos de animais e fatores ambientais.

Segundo a dermatologista Danielle Oliveira de Sousa, que atua no Hospital Beneficente Portuguesa, a alergia não tem cura, porém existem formas de controlar esse problema.

Dermatologista Danielle Oliveira pontua que há diferença entre alergia e reações alérgicas (Arquivo pessoal)

“Deve-se evitar os fatores desencadeantes (diferentes para cada tipo de alergia) e, nos casos em que há o desenvolvimento das reações alérgicas, é preciso realizar o tratamento adequado o mais rápido possível, conforme orientação médica”, pontua a dermatologista.

De acordo com a médica, a alergia é um diagnóstico, trata-se de qualquer resposta imunológica exagerada do organismo a uma substância considerada ‘estranha’ ao corpo. Já as reações alérgicas são as manifestações decorrentes da alergia, em que a pessoa pode apresentar o diagnóstico de dermatite de contato alérgica, com sintomas como eritema, descamação, prurido e eczema.

“A pessoa também pode ter um diagnóstico de alergia alimentar e evoluir com lesões de pele, diarreia e outras possíveis manifestações”, acrescenta Danielle Oliveira.

Prevenção

A melhor maneira de prevenir as reações alérgicas é evitar os agentes desencadeantes. “É preciso dar preferência para o uso de produtos hipoalergênicos, lavar bem as mãos ou corpo após exposição a substâncias que causam alergia. Até mesmo trocar de função no trabalho sob orientação do médico dermatologista, alergista ou médico do trabalho da empresa, caso tenha necessidade, para evitar a exposição ao alergênico”, acrescenta.

Tratamento

O tratamento deve ser sempre orientado pelo médico e depende da extensão e da gravidade do quadro clínico. Em casos mais leves, as medidas terapêuticas podem ser apenas locais, incluindo cremes ou pomadas.

Em alguns casos, há a necessidade de medicações via oral ou injetáveis, o que pode requerer internação. “Um dos primeiros passos inclui a higienização com água para remover qualquer vestígio do alérgeno que possa permanecer na pele, além de evitar ou suspender a exposição ao agente desencadeante”, pondera a dermatologista.

