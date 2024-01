Saiba o que é uma impressora jato de tinta color e quais são as vantagens do seu uso

Quem precisa fazer impressão ao longo do dia, seja no ambiente doméstico ou empresarial, sabe o quanto é importante contar com equipamentos de qualidade. Mas com a grande variedade de impressoras disponíveis no mercado, escolher o melhor equipamento nem sempre é uma tarefa fácil. As impressoras a jato de tinta podem ser uma ótima opção para quem imprime documentos e fotos em geral. A Belém Toner destaca os benefícios desse tipo de equipamento.

As impressoras a jato de tinta contam com um sistema que inclui um cabeçote de impressão. Nele, existem centenas de furinhos que aplicam as gotículas de tinta no papel. Esse tipo de equipamento é um dos mais tradicionais que existem e continuam sendo maioria nas casas e escritórios.

Esse tipo de equipamento entrega impressões com alta qualidade, fidelidade nas cores e até mesmo em fotografias, quando é utilizado o papel adequado, como o fotográfico. Além disso, esse tipo de impressora traz uma série de benefícios para seus usuários. Confira:

Custo-benefício

Esse tipo de impressora costuma estar entre as mais baratas do mercado, o que a torna bem atrativa para quem precisa fazer impressões diariamente, seja para uso doméstico como empresarial. Outro ponto importante é a fácil manutenção das impressoras, além de contar com uma grande variedade de tipos de papéis, sem comprometer a qualidade da impressão.

Uma boa dica para garantir ainda mais economia com esse tipo de impressora é investir em tintas das próprias fabricantes, que oferecem também opções de refis econômicos, que podem ser facilmente recarregados em casa ou escritório.

Cuidado com o meio ambiente

O uso de impressoras a jato de tinta traz vários pontos favoráveis ao meio ambiente. Entre eles, a redução do desperdício, já que o equipamento posiciona a tinta apenas nas peças a serem impressoras. Além disso, promove a redução do processo de limpeza após a impressão.

A Belém Toner oferece uma ampla gama de impressoras a jato de tinta que atende a necessidade de cada cliente. Além disso, tintas originais e tecnologias a jato de tinta estão disponíveis para a impressão de diversos tipos de materiais, seja no uso doméstico ou no escritório.

