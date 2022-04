Segurança para imóveis: entenda como funciona a ronda preventiva motorizada

Com o objetivo de proteger residências, condomínios e estabelecimentos comerciais, a ronda motorizada é uma forma eficaz de evitar possíveis delitos, através da verificação da existência de alguma anormalidade nos arredores do imóvel.

Este é um recurso muito usado para inibir invasões e furtos, e proteger moradores durante a entrada ou saída de casas e condomínios.

De acordo com Fábio Augusto Viana, gerente administrativo da Máxima Segurança, além de reforçar a prevenção, a vantagem da ronda motorizada é a rápida capacidade de resposta quando necessário. “No caso de um sinistro, o cliente pode chamar a equipe para fazer a verificação e, caso seja preciso, acionar as autoridades”, explica.

Na Máxima Segurança, o serviço de ronda preventiva motorizada pode ser feito com carro ou moto. A escolha vai depender do tamanho da área, desníveis do local e distâncias que deverão ser percorridas.

A ronda acontece em, no mínimo, dois horários por dia, mas pode ser ampliada para mais vezes caso o contratante deseje. Ao monitorarem o perímetro, os agentes ficam atentos às movimentações suspeitas e disparo de alarmes, por exemplo.

De acordo com o gerente Fábio Augusto Viana, a ronda motorizada é um recurso importante para fortalecer a segurança dos imóveis (Arquivo Pessoal)

A ronda motorizada é um dos produtos que podem ser contratados por proprietários de imóveis visando a segurança. Outras opções que aumentam ainda mais a proteção são a cerca eletrificada, o alarme monitorado, as câmeras de segurança e sensores de detecção de presença, que podem ser contratados individualmente ou em conjunto.

“No caso dos clientes que possuem estes serviços adicionais, os agentes da ronda, além de monitorarem o local, também conferem se os equipamentos estão operando normalmente e ligados à central de monitoramento da Máxima”, afirma Fábio Augusto.

Acesse o site da Máxima Segurança e entre em contato com um dos consultores para saber como a ronda preventiva motorizada pode ajudar a proteger seu imóvel.