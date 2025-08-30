Sabores de Salinas: conheça o melhor da gastronomia do litoral paraense

A culinária paraense é uma verdadeira celebração de sabores, marcada por temperos únicos e ingredientes da região amazônica. Em Salinas, esses sabores ganham um toque especial, presentes tanto nas feiras locais quanto nos pratos preparados com cuidado nos restaurantes da região, traduzindo a essência da cultura paraense e a força do litoral amazônico.

A websérie "+ Que um destino turístico: Salinas", um projeto que tem a finalidade de mostrar porque Salinas é muito mais do que um ponto turístico, ressalta o que há de melhor na cidade e como ela se destaca por sua rica e saborosa gastronomia.

A combinação entre tradição e frescor faz da culinária de Salinópolis um atrativo à parte para quem visita o município. Mais do que satisfazer o paladar, a experiência gastronômica no balneário conta histórias, preserva costumes e fortalece a identidade cultural do Pará.

Nas barracas de praia, a experiência é completa: comida saborosa, vista para o mar e aquele clima descontraído que só a região oferece. Difícil resistir a um caranguejo bem temperado, uma isca de peixe acompanhada de açaí ou a um delicioso camarão, presente em moquecas, caldeiradas e no tradicional camarão no bafo. Esses sabores tradicionais também inspiram os pratos servidos nos restaurantes locais, que valorizam a culinária regional.

Os restaurantes tradicionais de Salinas revelam a verdadeira essência da culinária paraense. E essa experiência pode ser apreciada com todo conforto em ambientes que unem tradição e um toque de sofisticação.

Doces e bebidas da Amazônia

Além dos tradicionais frutos do mar, Salinas encanta pelo sabor de seus doces e bebidas típicas, que carregam a essência da culinária amazônica, feitas à base de frutas regionais como cupuaçú, bacuri, taperebá e o açaí. São sabores que completam a experiência gastronômica, transformando cada sobremesa e bebida em uma verdadeira celebração da identidade cultural e dos ingredientes nativos da região, conquistando no primeiro gole ou mordida.

Agora que você já conhece os sabores da cidade, que tal descobrir o que Salinas tem além das praias? No próximo episódio, a websérie "+ Que um destino turístico: Salinas", vai mostrar um um city tour cheio de história, cultura e encantos escondidos em Salinópolis. O "+ Que um destino turístico: Salinas" é um projeto de O Liberal, com o patrocínio da GAV Resorts.