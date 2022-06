Veja como fazer o rodízio de pneus de forma adequada

Um dos principais itens que compõem um veículo automotivo, sem dúvidas, é o pneu. A manutenção dos mesmos é fundamental para garantir uma maior vida útil dos mesmos, evitando possíveis desgastes antes do tempo. Afinal, pneu desgastado é sinônimo de gasto, já que o mesmo precisa ser trocado.

Uma forma de manter o controle desse desgaste e economizar dinheiro é realizar o rodízio de pneus regularmente. A prática consiste em alterar o local e a posição original em que o pneu está originalmente montado.

Diversos são os fatores que podem causar desgastes nos pneus. Um exemplo é que os pneus da parte da frente carregam mais de 60% do peso do seu veículo, o que acaba comprometendo a vida útil dos mesmos. Além disso, a forma como dirigimos pode interferir diretamente na forma como os pneus se desgastam.

A RR Pneus destacou algumas dicas importantes na hora de fazer o rodízio de pneus.

Quando fazer

A maioria das marcas e modelos de pneus trazem em seu manual do proprietário a maneira como e quando o rodízio deve ser feito. Geralmente, a indicação é que esse procedimento seja realizado entre 5 e 10 mil quilômetros percorridos.

Uma dica é ficar atento ao cálculo do hodômetro, que é o dispositivo que mostra a quilometragem percorrida pelo veículo. Além disso, comparar atentamente o desgaste entre pneus diantes, traseiros e suas respectivas laterais, é fundamental para avaliar o momento certo de fazer a troca de posição dos mesmos.

Como fazer

Apesar de muita gente achar que o rodízio é uma tarefa fácil de se fazer, é importante atentar às características do veículo. A instrução a seguir pode tirar algumas dúvidas de como fazer a troca dos pneus. As dicas podem ser aproveitadas na maioria dos veículos comercializados atualmente.

Após o rodízio, o ideal é fazer o alinhamento do veículo, balanceamento das rodas e realinhamento das mesmas (Banco de Imagens/Freepik)

A dica básica é que os pneus dianteiros deverão ter suas posições trocadas com os pneus traseiros. Porém, fique atento à posição dos mesmos. A troca deve ser feita sem que os lados sejam alterados. O pneu dianteiro direito deverá ser trocado com o pneu traseiro direito. Já o pneu dianteiro esquerdo deve ser trocado com o pneu traseiro esquerdo.

Após realizar a troca, o ideal é que o alinhamento do veículo seja feito em seguida, assim como o balanceamento das rodas, já que as mesmas podem sofrer alterações no momento da troca do pneu e recalibrá-los.

Se você está na dúvida se é ou não a hora certa de realizar o rodízio de pneus no seu carro, procure uma equipe da RR Pneus. Além de fazer o serviço da forma correta, o que garante muito mais economia para o seu bolso, a ajuda de uma equipe especializada faz toda a diferença para garantir a segurança do veículo.