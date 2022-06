Vai viajar? Saiba os perigos de usar pneus carecas na estrada

Os pneus carecas estão entre os principais motivos de acidentes de trânsito. Esse tipo de ocorrência é registrada, principalmente, pela falta de revisão e troca desses componentes do veículo. Dirigir com pneus mal conservado pode ocasionar graves acidentes, até mesmo com vítimas fatais.

Viajar com pneus carecas representa perigo para o condutor, para os passageiros e para outros motoristas que trafegam pela via. Com os pneus carecas, há uma menor aderência entre a roda do carro e o solo principalmente em dias chuvosos, aumentando as chances de acidentes.

A RR Pneus destacou algumas dicas que vão te ajudar a saber os principais riscos de viajar com os pneus em péssimo estado de conservação.

Veículo pode tombar

Viajar com os pneus gastos e em mal estado de conservação aumentam, e muito, o risco de tombamento do veículo na estrada, já que as forças dinâmicas entre a roda e o solo são afetados pela falta de manutenção dos itens.

Pneu pode furar

A falta de manutenção dos pneus faz com que o pneu fure com mais facilidade, já que a banda externa não contém mais os sulcos necessários para que ocorra a proteção do material.

Fazer a troca dos pneus é essencial antes de pegar a estrada (Banco de Imagens/Freepik)

Comprometimento da frenagem

Para evitar colisões é necessário que a frenagem do automóvel permita a desaceleração do automóvel. Quando o pneu do carro está careca, a frenagem do veículo fica comprometida, o que aumenta as chances de acidentes.

