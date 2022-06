Vai pegar a estrada? Saiba a importância da manutenção preventiva dos pneus

As férias estão chegando e muita gente já planeja pegar a estrada para curtir os dias de folga. Mas antes de sair de casa, é fundamental ficar atento a alguns cuidados com o veículo que devem ser tomados antes de viajar. Um dos cuidados rotineiros que mais podem poupar o veículo de desgastes e evitar acidentes é a manutenção dos pneus.

Esse cuidado deve ser feito periodicamente e, principalmente, antes de viagens mais longas, já que as condições dos pneus acabam influenciando o desempenho e a vida útil de outras peças, além do consumo de combustível, que



A RR Pneus sabe a importância da manutenção preventiva e destacou os principais cuidados que devem ser tomados para garantir uma viagem sem sustos e sem riscos desnecessários.

Calibragem



A falta de calibragem dos pneus pode comprometer a segurança durante o uso do veículo. Rodar com pneus com a calibragem incorreta traz uma série de prejuízos como a redução da vida útil dos pneus, assim como o impacto negativo no consumo de combustível. Então, antes de viajar, a dica é verificar a pressão do ar, mas sempre com o pneu frio.



Balanceamento e alinhamento

Circular com rodas desbalanceadas causam danos aos pneus (Banco de Imagens/Pexels)

Circular com rodas desbalanceadas causam danos aos pneus. Esse tipo de atitude pode diminuir a vida útil e provoca desconforto ao dirigir. Se você está pensando em pegar a estrada nas férias, não deixe de fazer o balanceamento e alinhamento dos pneus. Além de trazer riscos para a sua segurança, andar com os pneus desbalanceados pode comprometer outros componentes do veículo.

Estepe

Antes de sair de casa, verifique o estado de seu estepe. Cheque se o mesmo está corretamente calibrado e se tem os sulcos com espessura mínima de 1,6 mm para que possa ser utilizado em uma emergência.



Excesso de peso



Quando se pensa em viagem, logo vem à mente muitas malas e um peso além do normal. O ideal é não sobrecarregar os pneus. Então, antes de sair para aproveitar os dias de folga, confira a capacidade da carga que os pneus podem transportar, evitando um peso acima do esperado.

Fique atento às outras peças do veículo



O cuidado ou a falta do mesmo com outras peças do veículo, como suspensão, amortecedores, freios e rolamentos, também influencia diretamente no desgaste dos pneus. Portanto, não é para fixar um ponto e se esquecer dos outros!



